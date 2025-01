Stemningen blant amerikanske småbedrifter har nå gått opp til det høyeste nivået siden oktober 2018.

Bedriftstillitsindeksen fra National Federation of Independent Business (NFIB) viser tirsdag en desember-måling på 105,1, opp fra 101,7 i november.

På forhånd var det ventet en nedgang til 100,8, ifølge Trading Economics.

Målingen for november stoppet en rekke med 34 strake måneder der indeksen hadde ligget under sitt 51-årige gjennomsnitt på 98 poeng. Desember ble følgelig andre måned på rad over snittet.

– Sikrere og mer håpefulle

NFIB mener den vedvarende økningen i optimismen kan forklares med forbedre økonomiske utsikter som følge av presidentvalget, der Donald Trump gikk seirende ut.

– Småbedriftseiere føler seg mer sikre og håpefulle rundt den nye administrasjonens økonomiske agenda, sier NFIBs sjeføkonom, Bill Dunkelberg.

– Forventningene rundt økonomisk vekst, lavere inflasjon og positive forretningsforhold har økt med troen på næringsvennlig politikk og lovgivning i det nye året, legger han til.

Høyeste måling på over 40 år

NFIB-indeksen baseres på ti komponenter, hvorav syv trakk opp i desember. To trakk ned, mens én var uendret.

Netto andel av bedriftseiere som venter bedring i økonomien, økte med 16 poeng fra november til desember, til netto 52 prosent. Det er det høyeste nivået som er målt siden fjerde kvartal 1983.

Andelen bedriftseiere som mener det er et bra tidspunkt for å utvide virksomheten, økte med 6 poeng til 20 prosent, som er det høyeste siden februar 2020.

Og andelen bedriftseiere som nå venter høyere salgsvolumer, har gått opp til det høyeste nivået siden januar 2020.

Dessuten sank usikkerhetsindeksen nye 12 poeng til 86 i desember. I november hadde den også falt 12 poeng – fra en rekordhøy måling på 110 i oktober.

Desember-tallene er basert på en undersøkelse blant 5.000 bedriftseiere, der 513 svar ble mottatt, ifølge Bloomberg.