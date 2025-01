Gassen senket handelsoverskuddet

Handelsoverskuddet endte på 83,2 milliarder kroner i desember, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

Dette er opp 12,3 prosent fra måneden før, og opp 7,6 prosent fra desember året før.

Eksporten kom inn på 169,1 milliarder, importen 85,9 milliarder kroner. Førstnevnte steg dermed 2,1 prosent fra måneden før og 8,4 prosent fra desember 2023, mens sistnevnte falt 6,2 prosent fra november og steg 9,3 prosent fra samme måned året før.

Falt fra året før

Samlet for 2024 ble handelsoverskuddet 744,7 milliarder kroner i 2024, ned 13,1 prosent sammenlignet med året før.

Varer for 1.805,4 milliarder kroner ble eksportert i fjor, 4,0 prosent mindre enn i 2023. Importen steg med 3,6 prosent og endte på 1.060,7 milliarder kroner, trukket opp av maskiner og transportmidler.

En noe svakere krone forklarer også noe den høyere importverdien.

Mer gass enn olje

Lavere verdi for naturgass er den viktigste årsaken til at overskuddet falt. Eksportverdien av gassen endte på 558,7 milliarder kroner i 2024, ned 11,0 prosent fra året før. Likevel ble råoljeeksporten overgått for fjerde året på rad.

– Prisene på naturgass begynte å stige igjen i høst, etter en periode med lavere priser i sommer. Dette knyttes til en fortsatt anstrengt energisituasjon i Europa, sier seksjonssjef Therese Vestre.

119,6 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform ble eksportert i løpet av fjorået. Dette er en marginal nedgang på 0,6 prosent fra rekordåret 2022.

I 2024 ble 608 millioner fat råolje eksportert for 528,6 milliarder kroner. Sammenlignet med året før falt eksportverdien 1,8 prosent. Antall eksporterte fat falt 1,1 prosent, mens prisen pr. fat på 869 kroner var 0,7 prosent lavere enn i 2023.

Rekordår for fisk

Fastlandseksporten endte på 708,9 milliarder kroner i 2024, opp 0,3 prosent fra året før.

Av dette utgjorde fisk 168,1 milliarder kroner, 1,7 prosent mer enn året før. Som vanlig dominerer laksen med en eksportverdi på 122,6 milliarder kroner, opp 0,2 prosent fra året før.

Snittprisen på fersk hel laks endte på 89,80 kroner kiloen i 2024, ned 3,0 prosent fra 2023.

Nærmest laks kom torsken, som ble eksportert for 11,7 milliarder kroner i fjor, en nedgang på 4,4 prosent fra året før. Lavere kvoter senket fangstvolumene, mens prisene gikk motsatt vei.