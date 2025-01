Inflasjonen i USA var på 0,4 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbasis i desember, viser ferske CPI-tall fra amerikanske Bureau of Labor Statistics onsdag. Måneden før var inflasjonstallene henholdsvis 0,3 og 2,7 prosent.

På forhånd var det ventet en uendret prisvekst på 0,3 prosent på månedsbasis, mens det på årsbasis var ventet en økning til 2,9 prosent, ifølge Trading Economics.

Lavere kjerneinflasjon

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 3,2 prosent på årsbasis i desember, mot henholdsvis 0,3 og 3,3 prosent måneden før.

Her var det ventet at kjerneinflasjonen på månedsbasis ville avta til 0,2 prosent, mens det på årsbasis var ventet 3,3 prosent på ny.

Bloomberg viste derimot til forventninger om en kjerneinflasjon på 0,3 prosent og en totalinflasjon på 0,4 prosent på månedsbasis, som ifølge nyhetsbyrået kunne styrket caset for en forlenget pause i Federal Reserves rentekutt.

– Den store snakkisen

I SUM POSITIVT: Det mener Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge. Foto: Iván Kverme

– I sum er dette på marginen positivt for rentekutt i USA, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge etter de nye tallene.

– Den store snakkisen nå er hvor mye ekstra trykk det blir når Donald Trump straks overtar som president.

Knudsen peker på at den politikken Trump har antydet, ikke lover bra for inflasjon og lavere renter fremover.

– Sånn sett er dette gode nyheter som en siste løypemelding før Trump tar over, sier han.

«Kritisk tidspunkt»

Før tallene skrev senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering at en høyere inflasjonsmåling enn ventet ville kunne reversere tirsdagens «selloff» i den amerikanske dollaren og tynge aksjemarkedet. En lavere måling enn ventet ville kunne bidra til å kjøle ned de haukete Fed-forventningene og gi statsobligasjoner og aksjemarked en pustepause.

Hun viste også til tirsdagens tall for produsentpriser i USA, som kom inn noe under forventningene. Kjerne-PPI var uendret på 3,5 prosent, mens total-PPI hoppet fra 3,0 til 3,3 prosent. Konsensus lå imidlertid på henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent.

Bloomberg skriver at inflasjonstallene kommer på et «kritisk tidspunkt» for investorer og sentralbanken, og viser til at renten på tiårige amerikanske statsrenter nærmer seg 5-tallet.

Før offentliggjøringen lå den på rundt 4,76 prosent, nær det høyeste nivået siden november 2023 – og opp mer enn et prosentpoeng siden Fed begynte å senke rentene i september.

En halvtime etter onsdagens offentliggjøring er tiåringen nede i 4,673 prosent.

«Markedspratet er fokusert på hvorvidt den tiårige statsrenten kan passere 5 prosent,» skriver Bloomberg-økonomer i et notat, og legger til at dette er en reell mulig med dagens inflasjonstall og andre nøkkeltall denne uken.