Rush av nøkkeltall: Detaljhandel skuffer – Philly-indeks til himmels

Torsdag ettermiddag er det kommet flere nye nøkkeltall fra USA, der ferske detaljhandelstall for julemåneden desember trolig følges tettest av markedene.

Omsetningen i detaljhandelen i USA i desember rapporteres til 729,2 milliarder dollar, en vekst på 0,4 prosent fra måneden før og 3,9 prosent på årsbasis.

I forkant var det ventet en økning på 0,6 prosent på månedsbasis.



I november økte detaljhandelen med 0,8 prosent fra måneden før. I det hele tatt har den vist oppgang i fire måneder på rad.

Ekskludert biler og bildeler var detaljhandelen opp 0,4 prosent på månedsbasis i desember, mot en oppgang på 0,2 prosent måneden før. Forventningen her var nå en økning på 0,4 prosent.

Flere nye på trygd

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 217.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 11. januar, en økning på 14.000 fra uken før, da antallet var 203.000 – det laveste på 11 måneder.

Ifølge Trading Economics var det ventet en økning til 210.000.

Antallet er imidlertid fortsatt under snittene fra andre halvår i 2024, som antyder at arbeidsmarkedet holder seg relativt sterkt, skriver Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.859.000 pr. 4. januar, ned fra 1.867.000 uken før. På forhånd var det ventet en økning nå, til 1.870.000.

Philly-måling til værs

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, skjøt kraftig opp til hele 44,3 poeng i januar, det høyeste nivået siden april 2021.

Målingen i desember var opprinnelig på minus 16,4 poeng, men er revidert til minus 10,9.

Forventningen nå var uansett en langt mindre oppgang, til minus 5,0 poeng, ifølge Trading Economics.



Hoppet fra desember til januar er den største månedlige oppgangen siden juni 2020.

I indeksen er null skillet mellom lavere og økt aktivitetsnivå. Det er Federal Reserve Bank of Philadelphia som står bak indeksen. Før dagens tall hadde den vært negativ i to måneder på rad.

Prisutvikling

US Bureau of Labor Statistics har torsdag dessuten presentert tall for import- og eksportpriser i USA i desember.

Eksportprisene viser en vekst på 0,3 prosent på månedsbasis, etter flat utvikling måneden før. Her var forventningen nå en oppgang på 0,2 prosent.

På årsbasis var de opp 1,8 prosent, etter 0,8 prosents oppgang i november.

Importprisene var opp 0,1 prosent i desember, etter 0,1 prosents vekst i november. Konsensus pekte mot en ny oppgang på 0,1 prosent.

På årsbasis var de opp 2,2 prosent, etter 1,4 prosents vekst måneden før. Konsensus var på 2,1 prosent.