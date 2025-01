Førstkommende mandag innsettes Donald Trump som president i USA, og et av de store spørsmålene er hva som skjer med tollsatser.

Siden 5. november er DXY, handelspartnervektet dollarindeks mot seks land, opp 4,85 prosent til 108,93 poeng. De siste 12 månedene er oppgangen på 5,94 prosent.

«Dollaren fortsetter å stige på grunn av utsiktene til Trump-presidentskapet», skriver seniorøkonom i Hongkong-divisjonen til Natixis, Trinh Nguyen.

Økt generell toll på alt av amerikansk import vil ramme andre land hardere enn USA, og gir følgelig svekkelse for andre valutaer.

Hva tenker finansministeren?

Scott Bessent, påtroppende finansminister i USA og hedgefondforvalter samt grunnlegger av Key Square Group, skrev i et hedgefond-brev for nesten nøyaktig ett år siden: «Vi finner det usannsynlig med grenseoverskridende toller (...) vil bli innført samtidig som han forsøker å løse immigrasjonskrisen. Toll-pistolen vil alltid være ladet og på bordet, men sjelden avfyrt.»

«Tollsatser er inflasjonsdrivende og ville styrket dollaren – ikke et godt utgangspunkt for amerikansk industriell renessanse. Å svekke dollaren tidlig i hans andre presidentperiode ville gjort amerikansk produksjon konkurransedyktig,» heter det i brevet fra Key Square.

«Nåværende Wall Street-konsensus er for en sterk dollar. Vi er uenige», skrev Key Square.

Les også – Trump-toll kan løse problemer JP Morgan-sjef Jamie Dimon lar seg ikke skremme av Donald Trumps tolltrusler.

Berg-og-dal-bane

Under presidentkampanjen til Trump ble det foreslått tollsatser på 10–20 prosent på alle importvarer, og 60 prosent eller høyere på kinesiske varer.

Etter årsskiftet har det vært mange storyer om hva Trump-administrasjonen har tenkt å gjøre. Det har blitt lekket at det vil komme mildere tollhevinger (Washington Post), senere samme dag ble dette avvist av Trump på Truth Social, som gjorde at dollaren reverserte mesteparten av svekkelsen intradag. To dager senere, 9. januar, ble det rapportert (CNN) at Trump vurderer å erklære en nasjonal sikkerhetstilstand som grunnlag for å heve tollsatsen raskt når han overtar 20. januar.

– Dette er en berg-og-dal-bane, sa seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

På tirsdag sirkulerte det overskrifter (Bloomberg) om at økonomiteamet i Trump-administrasjonen vurderer å gradvis øke tollsatsene månedlig, i intervaller på 2–5 prosent. Bakgrunnen med månedlig økning er å unngå store svingninger i inflasjonen. Forslaget hadde pr. tirsdag ikke blitt drøftet med Trump.

«Jeg hevder at enhver form for klarhet om tollsatser er positivt», skrev Goldman Sachs-direktør og trader Richard Privorotsky på tirsdag.