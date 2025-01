Klokken 10.00 på torsdag kommer Norges Banks rentebeslutning. I den anledning har Goldman Sachs laget en smakebit på hva man kan forvente. Sjeføkonom Sven Jari Stehn kalte notatet «Den siste som holder igjen».

Siden desember-møtet har inflasjonen avtatt noe mer enn hva sentralbanken har i sine estimater – konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen kom inn på henholdsvis 2,2 og 2,7 og prosent mot Norges Banks estimat på 2,8 prosent for begge. Kronen, målt ved valutakursindeksen I-44, har beveget seg sidelengs – litt svakere enn hva sentralbanken har lagt til grunn for første kvartal. Samtidig har det blitt rapportert litt lavere arbeidsledighet.

Oljeprisen har dog steget rundt 10 prosent siden desember-møtet.

Markedet forventer at Norges Bank holder renten uendret på 4,5 prosent.

Minst 3 kutt?

I mars kan rentekutt bli et faktum. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa på desembermøtet: «Renteprognosen vi har lagt fram i dag, er forenlig med at styringsrenten kuttes til 4,25 prosent i mars og videre til 3,75 prosent innen utgangen av 2025».

Det ble altså signalisert tre rentekutt for 2025, men det ble også påpekt at hvis inflasjonen blir lavere enn ventet, eller arbeidsledigheten høyere enn forventet, kan renten bli satt ned raskere enn ventet.

«Vi ser noen svakt duete tegn fra økt usikkerhet rundt handelspolitikk for Norge, og forventer at Norges Bank gjør kvartalsvise rentekutt på 25 basispunkter fra mars, til en styringsrente på 2,75 prosent i tredje kvartal 2026. Gitt den nylige reprisingen i markedet, drevet av USA og som er spesielt tydelig i Norge, vurderer vi at risikoen er forskjøvet mot ytterligere lettelser i år, da strammere finansielle forhold gir rom for mer lettelser, alt annet like», er dommen fra Goldman Sachs.