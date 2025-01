Oljefondssjefen: – Trump vil få fart på økonomien

– Det vil bli mindre reguleringer, som vil gjøre det enklere å slå sammen selskaper og drive fram kunstig intelligens. Han vil få mye mer fart på den amerikanske økonomien, sier Tangen til NRK.

Fondssjefen spår at tiltakene til USAs nye president, Donald Trump, vil føre til større økonomisk vekst. På kort sikt er det positivt for aksjemarkedet, men på lengre sikt vil importrestriksjoner kunne trekke prisveksten opp, tror Tangen.

– Når vi snakker om Trump, er det viktig å skille mellom de rent finansielle konsekvensene og tiltakene som går på samfunnsstrukturen, som det jo er lett å være uenig i, sier han.

I likhet med da Trump ble valgt som president i 2016, har det vært børsoppturer etter at han ble valgt igjen i fjor høst. En rekke amerikanske bedriftsledere er optimistiske til de kommende fire årene under den republikanske presidenten.

Selv om Tangen tror Trump blir bra for Norge og oljefondet i denne perioden, er han redd for at skillet mellom USA og Europa vil øke.

– Større vekst i USA, i tillegg til toll og eksportavgrensing, kan være med på å dra den økonomiske veksten i Europa ytterligere ned, sier Tangen.

(NTB)