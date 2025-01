Sjeføkonom tror renteutsiktene øker med Trump: – Norges Bank kommer ikke utenom

– Sentralbanksjef Ida Wolden Bache skal begrunne rentebeslutningen torsdag. Det er en fare for at hun kommer til å framstå som unnlatende og for forsiktig hvis hun ikke samtidig sier noe om de høyere renteutsiktene.

Det mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Han poengterer i en analyse at renteforventningene har steget med 30–40 basispunkter siden forrige rentemøte i desember.

Det kommer riktignok ingen Pengepolitisk rapport med prognoser, forventninger og ny rentebane i denne omgang – men Bache vil gi en kort oppsummering av hvordan sentralbanken vurderer den økonomiske situasjonen og begrunne rentebeslutningen.

– Hvis banken ser bort fra den siste utviklingen i markedet, vil dette mest sannsynlig svekke den norske kronen i en situasjon der valutakursen allerede er svakere enn det Norges Bank har forutsett, skriver Hov.

Stø kurs mot kutt

Han er ikke alene om å oppleve økt usikkerhet om rentesettingen framover. Flere økonomer og analytikere som ofte mener noe om pengepolitikk, åpner nå for at vi kan få færre rentekutt enn tidligere ventet.

«Alle» synes helt enige om at Bache ikke kunngjør noe rentekutt i denne omgang. Hun har signalisert svært tydelig at det første kuttet mest sannsynlig kommer i mars, og da trolig med 0,25 prosentpoeng. Deretter er det antydet opptil fire rentekutt i løpet av året.

Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i de forventningene Norges Bank la for dagen i Pengepolitisk rapport før nyttår. Men Donald Trump er blitt president i USA, og markedet tror det kan føre til høyere rentenivå.

– Alt i alt forventer vi at Norges Bank vil holde styringsrenta uendret på 4,5 prosent og gjenta at det første rentekuttet mest sannsynlig vil komme i mars, understreker Hov.

– 86 prosents sannsynlighet

Sjeføkonom mener likevel at Norges Bank ikke har råd til å framstå som unnlatende og forsiktig, siden det indirekte vil kunne føre til negativt press på kronen, økte priser på importerte varer og dermed høyere kjerneinflasjon.

Det er stort avvik mellom Norges Banks forventninger, og det som er priset inn i markedet, ifølge Handelsbanken. Resultatet kan bli at vi bare får to rentekutt, og det er ikke engang helt sikkert at vi får et kutt i mars.