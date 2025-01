Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,50 prosent. Dette var fullstendig som ventet, og i tråd med hva sentralbanken signaliserte ved det forrige rentemøtet i desember.

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig settes ned i mars neste år», het det da.

Dette budskapet gjentar sentralbanksjef Ida Wolden Bache nå.

Samtidig understreker Norges Bank at det nå ventes færre rentekutt internasjonalt. Det vil normalt redusere rommet for videre rentekutt fra Norges Bank.

Tror fortsatt på mars

Samtidig signaliserte Norges Bank i sin rentebane at det totalt går mot tre eller fire rentekutt i år. Dette har norske makroøkonomer delvis mistet troen på over nyttår. I stedet ligger forventningen nærmere to til tre kutt.

I rentemarkedet prises det nå inn drøyt 90 prosent sannsynlighet for at renten blir kuttet i mars og totalt omtrent 1,6 rentekutt frem til sommeren. Dermed er situasjonen omtrent motsatt fra på samme tid i fjor. Da priset rentemarkedet inn opptil fem-seks rentekutt gjennom 2024, mens Norges Bank signaliserte at renten trolig ikke ville bli endret i det hele tatt.

Trump-effekt

«Den nye administrasjonen i USA har varslet at det vil komme endringer i handelspolitikken», konstaterer Norges Bank.

Den pengepolitiske komiteen har vært opptatt av økte handelshindringer og viser til at økte tollsatser vil dempe veksten. Ifølge Norges Bank er konsekvensene for norsk inflasjon usikre.

Norges Bank viser til sterkere boligprisvekst enn ventet sist høst, men indikerer ikke tydelig at den ventede boligprisveksten i år vil dempe rentenedgangen.

I sine pengepolitiske vurderinger peker sentralbanken på at kronen, igjen, har vært svakere enn ventet siden forrige rentemøte. Samtidig har inflasjonen, nok en gang, vist seg lavere enn Norges Bank ventet.

Høyere bane?

Dette rentemøtet er imidlertid et «mellommøte» uten et fullstendig sett prognoser og uten en rentebane. Det er derfor vanskelig å si hvordan lavere inflasjon, svakere krone, høy boligprisvekst og Trumps politikk netto påvirker planene utover marsmøtet.

Flere makroøkonomer, blant andre Dane Cekov, SpareBank 1 Markets, Kjetil Martinsen, Swedbank, og Kjetil Olsen, Nordea Markets, har vært tydelige på at en ny rentebane, hvis den ble laget i dag, ville vist mindre rentekutt utover året.