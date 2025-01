Trumps tale: Økte muligheter for flere rentekutt

På torsdag gikk Donald Trump i strupen på den amerikanske sentralbankens autonomi og apolitiske mandat, da han fra skjermen på scenen på Verdens økonomiske forum (WEF) krevde umiddelbare rentekutt fra Federal Reserve.

I samme slengen tok også USAs nye president for seg sentralbanker over hele verden, og sa at «på samme måte bør rentene senkes» over resten av verden.

Trumps økte kjøpspresset i markedet for amerikanske statsobligasjoner, hvor renten på toåringen har falt 2,6 basispunkter det siste døgnet, til 4,27 prosent. Tiåringen har falt med 1 punkt, til 4,636 prosent.

Når etterspørselen etter en obligasjon stiger, faller renten og obligasjonsverdien stiger. Det sier noe om forventningene til hvordan rentene vil utvikle seg.

Dagen etter Trumps tale har forventningene for rentekutt i løpet av 2025 økt.

Før og etter Trumps tale økte sannsynligheten for at Fed vil gjennomføre tre kutt i løpet av året, fra 14,9 til 17,1 prosent sannsynlighet for at renten vil være i intervallet 3,50 til 3,75 prosent etter Feds rentemøte den 10. desember, ifølge CME FedWatch. I dag holdes styringsrenten i intervallet 4,25 til 4,50 prosent.

Sannsynligheten for to kutt økte også, fra 30,6 til 31,9 prosent, mens utsiktene for bare et kutt i løpet av 2025 sank fra 33,9 til 31,7 prosent.

Dermed priser markedet nå inn høyest sannsynlighet for at Fed kutter tre ganger i løpet av 2025, mot kun to kutt før Trumps tale.

Neste rentebeslutning fra Fed kommer klokken 20.00 på onsdag neste uke. Da vil sentralbanksjef Jerome Powell med 99,5 prosent sannsynlighet holde renten uendret på 4,25 til 4,50 prosent.