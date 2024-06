Foodora med Danmark-exit

Foodora trekker seg ut av Danmark for å omfordele ressurser til andre markeder.

Saken ble først omtalt av Handelswatch.

Pressesjef Mads Blybakken i Foodora Norge uttaler til E24 at situasjonen i Danmark var helt annerledes enn i Norge.

– I Norge har Foodora en ledende posisjon, mens man i Danmark kjempet en helt annen kamp. Dette påvirker ikke Foodora i Norge, sier Blybakken.

Foodora startet i Danmark sent i 2022 og var aktiv i 18 byer. Etter et halvt år trakk de seg ut av 11 byer. Til tross for forbedringer i det danske markedet de siste 18 månedene, trekker de seg nå på grunn av blant annet utfordrende makroøkonomiske forhold.

Ingen dato for exiten er satt, og driften fortsetter som vanlig inntil videre.

Dette er andre gang på under to måneder at eieren av Foodora, Delivery Hero, forlater et land. I april trakk de seg ut av Slovakia, også med begrunnelsen om å fokusere på sterkere markeder.