I lang tid har produsenten herfra levert mange strålende viner på Chardonnay-druen, til priser som ofte har vært langt under gjennomsnittsprisen for området. Som det første området i Mâcon fikk Pouilly-Fuissé fra 2020-årgangen godkjent 22 (!) vinmarker med Premier Cru-status. Det er nå forventet at naboområdene Pouilly-Vinzelles og Pouilly-Loché er de neste områdene som kan få klassifisert vinmarkene til det samme. Dette kan skje allerede fra 2024-årgangen, men er enda ikke bekreftet.

Kvalitet for pengene

Mens produsenter i Mâcon kjemper for å bevise kvaliteten på sine viner, er kvaliteten høyere enn noen gang. Prisene ligger enda langt bak de velkjente områdene lenger nord i Cote d'Or. Med økende fokus og kvalitet tror vi dette vil jevne seg ut med tiden – så kjøp nå. Enten du skal handle for å drikke i sommer, eller for videre lagring kan du sikre deg noen virkelig gode kjøp her.

Smaksnotater La Roche Vineuse Vieilles Vignes 2022

Generøs på nese, med eple, pære, fersken og smør. Bløt på smak med fin tekstur, frisk syre og kalkmineralitet som støtter opp den rike frukten og gir en god lengde. Veldig god kvalitet for prisen som drikker godt nå, men også kan lagres. Poeng: 90.

Varenummer: 3203901.

379 kroner (Kun tilgjengelig på bestilling).

Merlin Pouilly-Fuissé 2020

Klar og frisk steinfrukt og sitrus på aroma, med delikat innslag av eik og knust stein. Frisk syre med fast tekstur på midt og en lang, kalkaktig avslutning. En frisk og energisk vin som passer utmerket til å drikke i sommersolen, men vil bli enda bedre med videre lagring om man ønsker en rikere og lett utviklet stil. Poeng: 91.

Varenummer: 17170801.

489 kroner (Tilgjengelig i butikk på Kolbotn og på bestilling). Pouilly-Fuissé Clos des Quarts 2020

Konsentrert og mineralsk. Aroma av moden sitron, grønne epler, kvede, blomster og knust stein. Frisk syre, lang ettersmak med kalkmineralitet, stenfrukt, sitrus og hvite blomster. En stor vin som har godt av fire års lagring for å samle seg, men som holder ti år i kjelleren uten problemer. Poeng: 92.

Varenummer: 17178001.

700 kroner (Tilgjengelig i butikk i Asker og på bestilling).

Ny generasjon

En av de ledende produsentene i Mâcon er Domaine Merlin. Olivier Merlin etablerte Domaine Merlin i landsbyen La Roche-Vineuse i Mâcon i 1987, sammen med sin kone Corinne. I dag er det sønnene Théo og Paul Merlin som er ansvarlig for produksjonen. De unge brødrene har en tradisjonell tilnærming i vinmarken og kjelleren, med en klar forståelse av stedsegenheten til de ulike vinmarkene. De bruker ingen sprøytemidler i vinmarken og druene høstes for hånd for å bevare hele drueklaser, som presses langsomt og skånsomt for å bevare friskhet og eleganse. Fermentering og lagring skjer på franske eikefat. Mengden ny eik har blitt noe redusert siden de tok over fra faren i 2017, og ligger nå mellom 10 og 15 prosent.

Generøs 2022-årgang

Hele 2022-årgangen til Domaine Merlin er nå flasket, og vinene viser seg å være utmerket. 2022 var en solrik og tørr årgang med modne og imøtekommende viner, som hadde balansert syre og generøs frukt. Etter en varm sommer høstet de godt modne chardonnay-druer allerede i slutten av august. Det er en stor kontrast til den kjølige og uforutsigbare 2021-årgangen, hvor mange produsenter ikke oppnådde ønsket modenhet i druene.

Det beste kjøpet

Akkurat nå er det kun Merlins La Roche Vineuse Vieilles Vignes som er tilgjengelig i 2022-årgangen på Vinmonopolet. Dette er også en av våre favoritter, særlig hensyntatt prisen. La Roche Vineuse kommer fra kalkholdige vinmarker med gamle vinstokker som gjenspeiler seg tydelig i vinens eleganse, mineralitet og tekstur. Fermentering skjer på eikefat før videre modning i tolv måneder, og vinen ligger til slutt tre måneder på ståltank før en lett filtrering og deretter flasking.

Vinen viser en generøs og moden frukt med frisk balanse. Integrert, men tydelig eikepreg, bløt smak, god tekstur, frisk syre og kalkmineralitet som støtter opp den rike frukten og gir en god lengde. For under 400 kroner er dette er en perfekt vin til sommeren, som fungerer utmerket enten du vil drikke den uten mat, med grillet fisk eller for lagring over de neste fire til seks år.

UTVALGET: Flasker hos Domaine Merlin. Foto: Ole S. Berg

Mineralske Pouilly-Fuissé

Litt opp i pris finnes Merlin Pouilly-Fuissé tilgjengelig i 2020-årgangen. 2020 kan i stor grad sammenlignes med 2022-årgangen da begge er tørre, varme og generøse årganger.

Vinen har hatt fordelen av to års lagring på flaske for å samle tekstur og smak, og har utviklet ytterligere kompleksitet. Pouilly-Fuissé har en klar og frisk frukt med velintegrert eik, steinmineralitet, frisk syre og intensitet, med en god lengde. En utmerket chardonnay for under 500 kroner, som også vil lagre godt over de neste åtte år.

STORSLÅTT: Vinmarker foran Vergisson klippen i Pouilly-Fuissé. Foto: Ole. S Berg

Mâcon møter Meursault

Château Clos de Quarts Pouilly-Fuissé “Clos des Quarts” er et nyere prosjekt mellom Domaine Merlin og legendariske Dominique Lafon fra Domaine des Comtes Lafon i Meursault. Dominique Lafon så tidlig potensial i de hvite vinene i Mâcon, og startet egen produksjon her allerede i 1999 under navnet Héritiers du Comte Lafon. Da sjansen bød seg for å kjøpe opp den nesten tre hektar store Clos de Quarts vinmarken i 2012, gikk de to talentfulle vinmakerne sammen og startet Château Clos de Quarts.

Olivier Merlin hadde tidligere kjøpt frukt fra vinmarken til sin Pouilly-Fuissé, men siden 2013 er denne blitt laget som en separat vin under eget produsentnavn. Domaine Merlin styrer vinmarken i dag, og vinen lages og modnes i den samme kjelleren som de andre vinene fra Domaine Merlin.

Liten produksjon

I underkant av 10.000 flasker blir produsert årlig av Clos de Quarts, og fra og med 2020-årgangen fikk denne vinmarken også status som Premier Cru i Pouilly-Fuissé. Nå er nettopp 2020 tilgjengelig på vinmonopolet til 700 kroner. Dette er en unik vin som virkelig viser hva området kan by på. Vinen viser en intens konsentrasjon med frisk syre, lang ettersmak med kalkmineralitet, stenfrukt, sitrus og hvite blomster. En stor vin som har godt av fire års lagring for å samle seg, men som holder ti år i kjelleren uten problemer.