Vinen er ung i utrykket og er noe tilbakeholden på aroma nå med preg av grønne epler, lime og kjeks. På smak viser vinen en god dybde, kremede bobler, balansert syre og en lang og fruktig ettersmak. 2013 er en veldig god årgang med viner som er godt egnet for videre lagring. Kun 60 flasker blir lansert.

Det beste kjøpet

Det beste kjøpet av engelsk musserende på torsdagens slipp er Sugrue cuvee Dr. Brendan O'Regan brut 2016 Magnum. Druene til denne vinen kommer fra en sørliggende åsside i Jenkyn Place, Hampshire.

Dette er en langt mer rik og dyp vin enn man typisk finner fra England. Kun 48 flasker som blir lansert og vinen er kun tilgjengelig på magnum til 3965 kroner. 2016 var en krevende årgang for mange produsenter med relativt små avlinger, men av god kvalitet. Vinen er dyp og konsentrert med aroma av brioche, grillet sitron, gule epler og kalk. På smak er den generøs og fruktig med frisk syre og en lang og mineralsk avslutning. En imponerende vin som vil bli enda bedre ved videre lagring i fire år og som uten problem kan ligge 20 år i kjelleren.

Smaksnotater Busi-Jacobsohn blanc de blancs brut 2019 England, West Sussex

Kremet og frisk på aroma med moden sitron, og kombinasjon av gule og grønne epler og kalkmineralitet.

God intensitet på smak med frisk og syrlig ankomst, kremet og fruktig midtparti og intens sure som dominerer noe i en lang avslutning. Strålende eksempel av engelsk musserende som byr på mer enn bare kalkmineralitet og syre. Bedre om to til fire år, men vil holde lenger enn ti år. Varenummer: 17329201

Pris: 749.9 kroner.

91 poeng. Gusbourne blanc de blancs late disgorged brut 2013 England, Kent

Sjenert og tilbakeholden på nese med friske grønne epler, lime, sitrusskall, honning, kalk og kjeks.

Klassisk i uttrykket med fin kompleksitet. God dybde på smak med kremede bobler, balansert syre og frukt som sitter lenge i avslutningen. Leverer mer på smak enn nese nå. Veldig god vin. Varenummer: 15704801

Pris: 1349.9 kroner.

93 poeng. Sugrue cuvee Dr. Brendan O'Regan brut 2016 Magnum England, West Sussex

Druer fra sørliggende åssider i Jenkyn Place, Hampshire.

Dyp og konsentrert på nese med ristede nøtter, brioche, grillet sitron, bakte gule epler og kalk.

På smak er vinen generøs og rik intens med frisk syre og mineralitet som tilfører god balanse til den rike karakteren. Imponerende vin som gir mye nå, men vil få enda mer fire år eller lengre lagring. Varenummer: 17336105

Pris: 3965 kroner.

95 poeng.

Moden champagne til god pris

Det lanseres også en rekke topp champagner. For mange er de prestisjefulle vinene som Charles Heidsieck blanc des millénaires 2014 og Pol Roger cuvée sir Winston Churchill 2015 i fokus. Men det er også rimeligere og mindre kjente viner som imponerte.

Spesielt Lemaire mont d'hor extra brut 2012 leverer strålende kvalitet for prisen. Vinen er mineralsk med moden aroma av sitron og blomster. På smak har den fine og kremede bobler og et lett utviklet preg fra lang modning på bunnfall. Til 745 kroner er dette et veldig godt kjøp. Vinen drikker godt nå, men kan med fordel legges tre til åtte år i kjelleren. 600 flasker lanseres.

Blanc de noirs med rik karakter

Rundt 1000-lappen er det spesielt Maillart Jolivettes blanc de noirs extra brut 2019 som utmerker seg. Dette er en enkeltvinmarks-Champagne fra landsbyen Bouzy Grand Cru laget på 100% pinot noir.

Vinen har en dyp og fruktig karakter med lett oksidativt preg og lett nøttepreget aroma. På smak har den rike bobler, balansert tekstur og en lang og bred avslutning med presis syre. En imponerende vin som vil holde godt i ti år. 240 flasker lanseres.

Top rosé-champagne i useriøs innpakning

Av rosé-champagne utmerket Gratien paradis rosé brut 2008 seg spesielt. Til tross for en lite seriøs innpakning leverer vinen høy kvalitet med lagvis frukt, moden sitrus, epler og røde bær. På smak har vinen en god konsentrasjon med balansert frukt, en lang kalkpreget avslutning og tydelig autolysepreg. 240 flasker lanseres.

STORE FLASKER: Vin på magnum er utmerket for lagring Ole S. Berg

Champagne for videre lagring

Skal du sikre deg en magnum champagne til videre lagring er en av de beste kjøpene du kan gjøre Gimonnet millesime de collection blanc de blancs brut 2014. Denne vinen tappes kun på magnum flaske og består av 100 prosent chardonnay-druer hentet fra tre landsbyer i Côte de Blancs.

Vinen er dyp og kompleks på aroma med moden frukt og lett utviklet preg fra lang lagring på bunnfall. På smak har vinen rik karakter med stor konsentrasjon og balansert syre. 2014 er en undervurdert årgang i Champagne med mange gode eksemplarer. Vinen har veldig mye å gå på og trenger gjerne fem år for å balansere den rike karakteren, men vil lagre godt over de neste 20 årene.

Smaksnotater Champagne Lemaire mont d'hor extra brut 2012 Frankrike, Champagne

Degosjert 2022. 51 % pinot noir, 15 % pinot meunier, 34 % chardonnay. Kalkpreget og kremet karakter med moden sitron og blomster. Frisk på ankomst med intens midt, tekstur som er balansert av kremede bobler og moden frukt. Lang avslutning. Imponerende kvalitet til prisen.

Kan med fordel utvikle seg i kjelleren i tre til åtte år. Varenummer: 17349501

Pris: 745.5 kroner.

92 poeng. Maillart Jolivettes blanc de noirs extra brut 2019 Frankrike, Champagne

Enkeltvinmarks champagne men 0 gram dosage. Oksidativ og nøttepreget stil med aroma av mandler, bakt sitron og rødt eple. Rik og balansert på smak med god dybde og balansert friskhet. Fin mousse og balansert tekstur mot en lang avslutning. Unik champagne som viser seg veldig godt nå, men vil holde godt i ti år og utvikle ytterligere med kompleksitet. Imponerende vin. Varenummer: 17337701

Pris: 1098 kroner.

93 poeng. Gratien paradis rosé brut 2008 Frankrike, Champagne

63% chardonnay og 37% pinot noir. Lagvis med rik frukt, moden sitrus, epler og frisk rød frukt. Intens fra ankomst med fast og balansert tekstur. Lang avslutning med ristede nøtter, autolyse og grillet sitron som sitter i lenge. Strålende vin til tross for innpakningen. Topp roséchampagne i useriøs innpakning. Varenummer: 6094701

Pris: 1200 kroner.

93 poeng. Gimonnet millesime de collection blanc de blancs brut 2014 Magnum Frankrike, Champagne

Flaskes kun i magnum. 59% Cramant, 25% Chouilly, 16% Cuis. Fire gram dosage.

Dyp, kompleks og moden karakter med ristet brioche, grillet sitron og gule epler. Rik på smak med bred midt og frisk balansert syre og lang avslutning. Intens vin hvor frukten ligger litt i bakgrunnen nå. Trenger fem år for å balansere den rike karakteren og gi litt mer plass til frukten. Varenummer: 17340205

Pris: 2399.9 kroner.

94 poeng.

Hvite viner fra Bourgogne

I tillegg til musserende viner lanseres også rett over 50 hvite viner, og noen røde viner i hovedsak fra Bourgogne- regionen. Av disse er det nok vinene fra Raveneau det blir mest rift om. I tillegg til 2021-årgangen er det også eldre årganger av Raveneau tilbake til 2008. Av disse har vi kun smakt Raveneau Chablis 2021.

Vinen viser seg langt mer åpen og aromatisk enn da vi tidligere smakte vinen i desember 2023. Aroma av moden frukt, bakt sitron, blomster og eik. Eik dominerer noe på smak nå og vinen vil trenge tre til fem år for bedre integrasjon av eik, og vil uten problem kunne lagre mye lenger. Kun 24 flasker blir lansert.

Grand cru til god pris

Et godt alternativ blant de stille vinene fra Chablis er Droin Chablis Grenouilles grand cru 2022. For nesten samme prisen som en flaske Chablis Village fra Raveneau får man her en utmerket vin på Grand Cru-nivå til 1.100 kroner.

Vinen er klassisk i uttrykket med dyp og kompleks med god mineralitet og moden frukt på aroma. På smak er den rik med balansert tekstur på midt og lang avslutning. En strålende vin som er åpen og tilgjengelig nå, men som vil få mye mer ved lagring og uten problem kan ligge ti år i kjelleren.

UNGE VINER: Friske hvitviner fra nye årganger Ole S. Berg

Smaksnotater Raveneau Chablis 2021 Frankrike, Burgund

Viser seg langt mer åpen og tilgjengelig enn tidligere smakt (desember 2023).

Moden gult eple, eik, bakt sitron, blomster og kalk. Eik dominerer på smak med moden frukt mot midt og lang avslutning. Vil trenge tre til fem år for bedre balanse av eik. Varenummer: 17333901

Pris: 1043.9 kroner.

91 poeng. Droin Chablis Grenouilles grand cru 2022 Frankrike, Burgund

Dyp og kompleks på nese med masser av kalkmineralitet, gult eple, gul melon, moden sitron, brød og eik. Bløt og rik på ankomst med balansert tekstur på midten. Lang avslutning.

Strålende vin som har mye å by på nå, men vil lagre godt i ti år. Varenummer: 17332701

Pris: 1098.3 kroner.

92 poeng.

Gode kjøp fra Mâconnais

Det blir også lansert en rekke gode viner fra Mâconnais sør i Bourgogne. Dette er et av de mest spennende områdene i Bourgogne-regionen akkurat nå, og til tross for prisene har økt kan man enda gjøre veldig gode kjøp herfra.

Av vinene vi smakte var det spesielt to viner som utmerket seg som de beste kjøpene. Barraud Pouilly-Fuissé en Buland vieilles vignes 2022 er laget på chardonnay-druer fra gamle vinstokker plantet i 1934. De gamle vinstokkene kombinert med en varm og tilgjengelig årgang gir en dyp og konsentrert vin som kan minne mer om sentral Bourgogne i stilen. Aroma av eik, pære, epler og kalkmineralitet med en frisk syre og god dybde på smak gir en vin som passer utmerket for lagring over de neste tre til fem årene. Kun 84 flasker lanseres.

Saftig rødvin til sommeren

Av de syv røde vinene som lanseres, er alle på pinot noir-druen, med unntak av én. Pascerette des Vignes Mâcon-Serrières 2022 er fra en liten appellasjon på 25 hektar i Mâconnaise som lager røde viner på gamay-druen. Denne druen har litt mer struktur og tanniner sammenlignet med pinot noir, men tilfører også en delikat og elegant frukt til vinen. 600 flasker lanseres. Vinen er saftig og delikat i uttrykket med friske røde bær og urter på aroma. Til under 300 kroner er dette et veldig godt kjøp som passer perfekt å drikke lett avkjølt i sommer. Den vil også passe utmerket til mindre kraftige kjøttretter på grillen.

Smaksnotater Barraud Pouilly-Fuissé en Buland vieilles vignes 2022 Frankrike, Burgund

Beliggende på samme åsside som Sur La Roche. Vinmarken vender nordøst istedenfor sørliggende og er derfor kommunevin. Vinmarken ble plantet 1934. Tolv månedet på fat med 35% ny eik. Dyp aroma med sitrus, tydelig eik, gul pære og kalkmineralitet. Fyldig på ankomst, fast tekstur som gir balansen til eikepreget på midt. Dyp og lang i avslutning. Flott vin som trenger tre til fem år for bedre balanse. Varenummer: 17178301

Pris: 590 kroner.

91 poeng. Pascerette des Vignes Mâcon-Serrières 2022 Frankrike, Burgund

Liten appellasjon på 25 hektar for rødvin laget på Gamay. Saftig og fruktig med krydret karakter. Friske kirsebær, jordbær og urter. Slank og frisk ankomst med leskende frukt og en delikat tanninstruktur. Perfekt sommervin som bør serveres avkjølt. Kun 600 flasker lanseres. Drikker godt alene, men vil også fungere utmerket til mindre kraftige kjøttretter på grillen. Varenummer: 17329801

Pris: 299.7 kroner.

87 poeng.