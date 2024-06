Nortura med underskudd i første tertial

En av Norges største matprodusenter, Nortura, har gått fra pluss til minus. Resultat før skatt viser et underskudd på 193 millioner kroner i årets første tertial. I 2023 hadde selskapet et overskudd på 17 millioner kroner. Fjorårets resultat ble positivt påvirket av ekstraordinære gevinster fra salg av virksomhet.

Omsetningen økte med 4 prosent i årets første tertial, og landet på 9,9 milliarder kroner. Veksten i omsetning skyldes hovedsakelig generell prisvekst, kommer det frem i tertialrapporten.

Salget til hoteller, restauranter og kantiner bidro positivt til omsetningsveksten med en økning på 2,9 prosent i første tertial. Derimot opplevde dagligvaresalget en nedgang på 1,9 prosent. Salget av rødt kjøtt er på nivå med fjoråret, mens lavere tilgang på egg og noe nedgang i salget av kylling svekker resultatet.

Driftsresultatet for årets første tertial viser et underskudd på 90 millioner kroner, en reduksjon fra fjorårets driftsresultat på minus 44 millioner kroner.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen forventer sterkere resultater i de kommende tertialene.

–Sesongmessige variasjoner gjør at første tertial alltid er svakere enn de to gjenværende for året, uttaler hun.