Fournier lager vin etter tradisjonelle prinsipper. På de røde vinene bruker de rundt 50 prosent hele drueklaser i produksjonen for å tilføre ekstra karakter, men Fournier understreker at de ikke ønsker noen grønn karakter i vinene. Derfor avstilker han druene før pressing, for å så legge dem tilbake i mosten for videre vinifikasjon. De røde vinene kan minne noe om vinene fra Gevrey-Chambertin med en krydret og strukturert aroma, men er mer lettbente og tilgjengelige på smak og med en delikat fruktprofil.

Topp pinot til god pris

I dag finner du både røde og hvite viner fra Fournier på Vinmonopolet. Blant vinene vi har smakt er det de røde vinene som utmerker seg. En av disse er Fournier Marsannay Les Longeroies Rouge 2021. Longeroies er en av de 14 vinmarkene som vurderes for premier cru-status.

Vinen viser seg åpen, frisk og ekspressiv med floralitet, røde bær og urter på aroma. På smak har vinen en frisk syre, men delikat og moden karakter og fine tanniner som tilfører tekstur og lengde.

2021-årgangen var en frisk og kjølig årgang som var krevende for mange produsenter, men Fournier slapp unna frost, og oppnådde ønsket modenhet på druene. Vinene fra denne årgangen er friske og lettbente sammenlignet med 2020 og 2022-årgangen, men de viser også en utmerket kvalitet og struktur som vil støtte videre lagring, og vinen vil kunne ligge syv år uten problem. For rett under 600 kroner gir vinen virkelig god pinot noir for prisen.

Topp pinot: Es Chezots vinmarken leverer strålende viner Foto: Ole S. Berg

En annen vin fra produsenten som utmerket seg var Jean Fournier Marsannay Rouge Es Chezots 2020. Vinmarken må ikke forveksles med «Echezeaux», den velkjente grand cru-vinmarken fra Vosne-Romanée. Es Chezots-vinmarken vurderes til premier cru status, men må bytte navn for å unngå forveksling med Echezeaux hvis det skjer. Med andre ord vil dette muligens være den siste årgangen med dette vinmarksnavnet på etiketten.

Es Chezots 2020 er også en ekspressiv vin som viser både florale noter, moden rød frukt, krydder og kalk med lett innslag av eik på aroma. På smak er vinen presis med frisk syre, mye rød frukt, god intensitet og lang ettersmak. For en pris på 550 kroner er dette et virkelig godt kjøp som drikker veldig godt i dag, men vil lagre godt over de neste fem årene i kjelleren.

Bourgogne-regionens beste rosévin

Når man snakker om Marsannay må man snakke om rosévin. De færreste anser Bourgogne-regionen som en kilde for rosévin av kvalitet. Likevel, hvis du er åpen for å prøve en seriøs rosévin på pinot noir-druen fra Bourgogne, er dette stedet. Dessverre er utvalget på Vinmonopolet mangelfult.

Vår favoritt i denne kategorien, som finnes tilgjengelig i dag, er Marsannay Rosé Fleur de Pinot 2021 fra produsenten Sylvain Pataille. Vinen er laget på 100 prosent pinot noir fra gamle vinstokker plantet i kalkholdig jordsmonn. Vinen får lett pressing og videre lagring i eikefat, hvor en tredjedel er ny eik. På aroma viser vinen en intens karakter av jordbær og søte kirsebær, med et lett jordlig karakter og innslag av søte krydder. På smak har vinen frisk syre og elegante tanniner som sitter lenge i en fruktig og frisk avslutning.

Til 940 kroner er vinen i høyeste laget av hva de fleste av oss er villig til å betale for en rosévin. Det forklarer kanskje hvorfor den enda finnes tilgjengelig både i butikk og på bestilling, da Pataille sine hvite og røde viner raskt rives av hyllene på aktuelle vinslipp. Skal du likevel unne deg en smak av Bourgogne-regionens beste rosévin er dette en vin som er verdt prisen.