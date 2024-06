Carlsberg bekrefter at de har lagt inn bud på den britiske brusprodusenten Britvic, men at dette budet er blitt avvist, ifølge Bloomberg.

Britvic avslo et bud på 1.250 pence pr. aksje fra det danske bryggeriet tidligere denne uken, etter et tidligere bud på 1.200 pence, fremgår det av en melding fredag.

Etter det andre budet meldte Britvic at:

«Forslaget undervurderer Britvic og dets nåværende og fremtidige muligheter»

Oppkjøpsbudet verdsatte den britiske brusprodusenten til 3,1 milliarder pund, tilsvarende 41,5 milliarder kroner.

I en separat uttalelse sa Carlsberg at deres interesse for Britvic er i tråd med strategien de la frem i februar, som inkluderer å utvide porteføljen utover øl. Carlsberg har nå frem til 19.juli på å legge frem et formelt bud eller trekke seg fra avtalen.

Carlsberg-aksjen raste ned åtte prosent på Københavnbørsen etter nyheten kom fredag formiddag. Det er selskapets største kursfall på én dag siden mars 2020, da aksjen falt med 8,8 prosent, ifølge CNBC.

Britvic-aksjen steg med 10,8 prosent som følge av samme nyhet.