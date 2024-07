Rekordvekst for Eik Servering

Eik Servering oppskalerte sin portefølje med restauranter kraftig gjennom en rekke oppkjøp i 2023. Det tok omsetningen til over én milliard kroner, og selskapet endte med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 87 millioner kroner.

Gjennom andre halvdel av 2023 kjøpte Eik Servering totalt 35 restauranter, med en samlet omsetning på omtrent en halv milliard kroner. De oppkjøpte restaurantene ble først innregnet i regnskapet i september. Inkluderer man helårseffekten av de oppkjøpte restaurantene, hadde selskapet driftsinntekter på rett over milliarden.

– Eik har gjennom siste halvdel av fjoråret befestet seg som et ledende hjem for norske restauranter og serveringssteder. Vi har levert på strategien om å bli Norges ledende, og jeg er stolt av teamet som på svært kort tid har vist at vi kan kjøpe og utvikle restaurantkonseptene lønnsomt, sier styreleder, Erlend Karlseng, i Eik Servering.

I løpet av 2023 har Eik Servering kjøpt steder som Sawan, Brasserie Ouest , Den Glade Gris, seks av R.E.N.-gruppens steder, kantineselskapet Du Godeste og gastrobarkjeden Heim.

Sterk vekst og positive driftsresultater

Mens mange restauranter har opplevd nedgang i omsetningen, viser EIK sterk vekst og solide operasjonelle driftsresultater fra fjoråret.

– Vi har gjort noen kvantesprang gjennom 2023, hvor skaleringen har tatt selskapet til en helt annen posisjon i markedet sammenliknet med i fjor sommer. Vårt primærfokus har vært å innlemme våre nye restaurantkonsepter både finansielt og kulturelt på best mulig måte, noe driftsresultatene i vår kjernevirksomhet viser at vi har lykkes med, sier Karlseng.

I år solgte Eik kantineselskapet Dugurd til 4Service. Trekker man dette selskapet ut av fjorårstallene endte omsetningen på 873 millioner kroner i 2023.

Ser lyst på årene som kommer

Veksten ser også ut til å fortsette i 2024. Så langt i år ligger Eik Serverings konsepter foran på både omsetning og resultat sammenlignet med fjoråret.

– Vi er svært fornøyde med at konseptene våre har levert bra, til tross for at nordmenn har hatt mindre å rutte med. Nå som SSB venter en økning på over 11 prosent i nordmenns disponible realinntekt, over de tre neste årene, kan du si vi gleder oss stort til 2025, avslutter Karlseng.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er medeier i Eik Servering gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.