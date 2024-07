Ny produsent imponerer før neste ukes vinslipp

Det mest spennende området i Champagne nå, er uten tvil Côte des Bar. Siden de bokstavelig talt ble kastet ut fra Champagne-regionen på starten av 1900-tallet (og senere ble inkludert inn igjen), har Côte des Bar løftet seg. Nå produserer området noen av regionenes mest ettertraktede viner med navn som Cedric Bouchard, Vouette et Sorbée, Marie-Courtin i spissen.

Bobler fra bønder

De fleste kjente og store champagnehusene ligger i de sentrale områdene av regionen rundt Reims og Épernay. Men i sørlige delen dominerer mindre bønder som produserer vin fra egne vinmarker, kjent som “Grower champagne”. Vinene ligger typisk i midtre prissjiktet, men selv om prisene øker for hvert år som går kan du enda gjøre noen av de beste kjøpene i Champagne herfra. Den største utfordringen er antall flasker tilgjengelig. Mange av de beste produsentene lager kun vin fra egne vinmarker og produksjonen er ofte veldig liten. Du må med andre ord være rask for å sikre deg noen av de beste produsenter når de lanseres i Norge.

Ny produsent i Norge

En slik produsent er Julien Prélat. Produsenten lanserer nå sine første viner på Vinmonopolet i bestillingsutvalget på nyhetslanseringen 3. juli. Julien Prélat er tredje generasjon i en familie med druedyrkere. I 2011 etablerte han sitt eget vineri for å produsere champagne fra egne vinmarker. Siden det har Julien vinifiserer alle vinmarkene han eier separat med en naturlig tilnærming til arbeidet i vinmarken.

Smaksnotater Julien Prélat Chantemerle Blanc de Noirs 2022

Rik og kompleks på nese med karakter av eple, fersken, moden sitron og kjeks.

Vinen har fin dybde på ankomst, balansert tekstur på midt og lang avslutning.

Veldig god champagne til prisen. Degosjert i mars 2024.

92 poeng. Varenummer: 17261701

Pris: 549,30 kroner (Lanseres på bestillingsutvalg på nyhetslansering 3. juli) Julien Prélat Presle blanc de blancs 2022

Delikat med frisk sitrus, grønne epler, blomster, nøtter og gjær. Fine bobler med kremet og bløt karakter på smak med fast tekstur og lang og presis avslutning. Degosjert i mars 2024.

91 poeng. Varenummer: 17247001

Pris: 549 kroner (Lanseres på bestillingsutvalg på nyhetslansering 3. juli) Julien Prélat La Emblee Blanc de Blancs 2019

Vinen er laget på 100 prosent pinot blanc-druer.

Balansert og fruktig nese med friske blomster, krydder, plomme og modne epler. Bløt og fruktig på smak med fin konsentrasjon og tørr og lang avslutning. Vinen er god nå, men vil ha godt av to års lagring.

Degosjert i mars 2024.

91 poeng. Varenummer: 17246801

Pris: 720,6 kroner (Lanseres på bestillingsutvalg på nyhetslansering 3. juli) Julien Prélat Les Côtes Blanc de Gris 2020

Rik og moden karakter på aroma med innslag av tropisk frukt, søte krydder og floralitet. På smak er vinen dyp og fruktig med en frisk og balansert syre som støtter den modne frukten. Lang avslutning med en fin kalkmineralitet. En spennende og sjelden champagne som leverer mye kvalitet og en unik smak til prisen.

92 Poeng. Varenummer: 17246901

Pris: 859,9 kroner (Lanseres på bestillingsutvalg på nyhetslansering 3. juli)

Mange om flaskene

Flere restauranter i Norge har allerede kastet seg over flaskene. Topprestauranter som Maaemo, Hyde, Bar Amour, Speilsalen og Spontan tilbyr allerede disse vinene. Den tredje juli får du sjansen til å sikre deg noen flasker fra produsenten. Men om du skal gjøre må du være rask og helst sitte klar når nettbutikkene åpner for salg fra nyhetslanseringen på onsdag klokken åtte.

Vår favoritt

Fire ulike viner fra produsenten lanseres nå på nyhetslanseringen. Vår favoritt for prisen er Julien Prélat Chantemerle blanc de noirs 2022. Denne vinen er laget på 100 prosent pinot noir fra 2022-årgangen. Pinot noir er den viktigste druen i Côte des Bar og dekker over 80 prosent av vinmarkene. Druene til denne vinen kommer fra gamle vinstokker plantet i 1982 i Chantemerle vinmarken. Vinen har en rik og kompleks karakter på nese med moden eple, steinfrukt, sitron og kjeks. På smak er den dyp og balansert med fast tekstur som vedvarer i en lang avslutning. 7.300 standard flasker er produsert i denne årgangen. Til 550 kroner er dette et virkelig godt kjøp.

Frisk blanc de blancs

Om du liker en slank, tørr og presis stil av champagne passer Julien Prélat Presle blanc de blancs 2022 utmerket. Denne er laget på 100 prosent chardonnay som gir en noe friskere karakter med aroma av frisk sitrus, grønne epler, blomster, gjør og nøtter. På smak har vinen en fast karakter, som balanseres av en kremet tekstur og presis og lang avslutning. 6.700 standard flasker er produsert av denne vinen i 2022 årgangen.

Sjeldne druer

Côte des Bar har også blitt kjent for å lage vin på en rekke av de ukjente champagnedruene. Offisielt er det i dag syv druer som man har lov til å lage champagne av, men regionen eksperimenterer nå med nye druesorter for å kontre klimaendringene. Fra Julien Prélat lanseres nå to viner på mindre kjente druesorter. Julien Prélat La Lemblee blanc de blancs 2019 er laget på pinot blanc-druen fra 22 år gamle vinstokker plantet i vinmarken La Lemblee. Pinot blanc-druen i champagne er kjent for å lage rike og fruktige viner med litt lavere syre, parfymert floralitet og en fruktig karakter. Dette gir noe mer motspill til gjærnotene som kommer fra bunnflasslagring i flasken. La Emblee blanc de blancs er er balansert og fruktig på nese med frisk floralitet, krydder og moden frukt på aroma. Bløt og fruktig på smak med fin konsentrasjon og tørr og lang avslutning. Vinen er god nå, men vil ha godt av to års lagring for enda mer harmoni på smak. Kun 1.040 standard flasker er produsert i denne årgangen.

Liten produksjon

For 300 år siden dekket pinot gris-druen (Også kjent som Fromenteau) nesten halvparten av Champagne-regionens vinmarker. Men i dag er det sjeldent man finner en vin laget på denne druen alene. Julien Prélat Les Côtes Blanc de Gris 2020 er laget utelukkende på pinot gris. Denne rosa druen er kjent for å tilføre frukt, kropp og kompleksitet til vinene. Denne vinen har en rik og moden karakter på aroma med eksotisk frukt, floralitet, flint og krydder. På smak er vinen dyp og moden med en fruktig karakter og frisk men balansert syre som gir god balanse til den modne frukten. Lang avslutning med en fin kalkmineralitet. Kun 804 standard flasker produseres av denne vinen. Til 860 kroner er dette den dyreste vinen fra produsenten. Men det er utrolig spennende og sjelden champagne som leverer mye kvalitet for prisen og en unik smak.