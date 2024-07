Når dette er gjort, blir ginen tilgjengelig på Vinmonopolet igjen, skriver NRK.

Det er grossisten som nå velger å endre etiketten på bryllupsginen for å hindre at den bryter mot alkohollovens forbud mot reklame.

Alkoholloven inneholder en bestemmelse om at det ikke er tillatt å reklamere for alkoholholdig drikk, og heller ikke å reklamere for andre varer eller tjenester på alkoholholdige varer.

– Ved lansering av monogrammet til Märtha Louise og Durek Verrett er det ikke kommet frem informasjon som tilsier at monogrammet kun er knyttet opp til OHD Pink Gin. Produktet kan derfor ikke sies å ha et «eget distinkt varemerke» med monogrammet på etiketten. Vår vurdering er at etiketten hvor monogrammet er trykket er i strid med reklameforbudet, skriver kommunikasjonssjef Kristin Welle-Strand i Vinmonopolet i en epost til NRK.