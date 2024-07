Sjelden vin fra Champagne

Men: Etienne lager også en utmerket Côteaux Champenoise som nettopp ble lansert på Vinmonopolets nyhetslansering den tredje juli.

Smaksnotat Étienne Calsac Côteaux Champenois 2022

Fruktig på nese med aroma av tropisk frukt, pære, moden eple, kalkaktig mineralitet og urter. På smak har den en kombinasjon av intens syre som gir en fin balanse til den modne karakteren på smak og en lang avslutning. En utrolig spennende og original vin som kan utfordre den mest erfarne vinkjenneren. Omtrent 500 flasker produsert. 92 poeng. Varenummer: 17277801

Pris: 1 549,50 kroner (Kun tilgjengelig på bestilling)

Sjelden drue

Étienne Calsac Côteaux Champenois 2022 er på ingen måte en klassisk vin. Vinen er laget på en blanding av 75 prosent chardonnay-druer og 25 prosent av den ukjente Champagne-druen petit meslier.

Petit meslier har en unik egenskap til å oppnå full modenhet, men likevel bevare en intens og frisk syre. Dette er en stor fordel i de varme årgangene som man har sett de seneste årene.

Det kan være en utfordring å høste druer med ønsket syrenivå uten å gå på kompromiss av modenheten i varme og solrike årganger. Det kan resultere i en grønn og umoden karakter i den ferdige vinen. Derfor søker mange produsenter tilbake til disse gamle Champagne-druene som et svar på klimaendringene.

Bryter Champagne-reglene

Det er ikke bare druesortene som skiller seg ut for denne vinen; etter innhøstning avstilker Étienne alle druene fra stilkene manuelt før de presses. En liten del av druene bevares hele og får ligge sammen med vinene på eikefatene i syv måneder. Dette er ikke en maserasjon for å lage oransjevin med skallkontakt, men en spesiell metode for å tilføre fylde og kompleksitet til vinen.

Denne teknikken er faktisk ulovlig i Champagne, da lovverket sier at vinene ikke får ha kontakt med druene i mer enn seks timer - men dette bryr ikke Étienne seg om.

Etter syv måneder på eikefat flaskes vinene uten filtrering, som gjør at vinene får et lett slør i fargen. Vinen er fruktig på nese med aroma av tropisk frukt, pære, moden eple, kalkaktig mineralitet og urter. På smak har den en kombinasjon av intens syre som gir en fin balanse til den modne karakteren på smak og en lang avslutning.

Sjelden vin

Produksjonen er kun 500 (!) flasker hvert år - de årene Calsac mener årgangen er god nok for produksjon i det hele tatt. Dette er en utrolig spennende vin som de færreste har smakt. Det er en perfekt vin å servere blindt om du skal du utfordre en erfaren vinkjenner, eller om du vil åpne øynene selv for en ny stil fra Champagne-regionen.

Denne vinen er verdt å teste ut, men veldig få flasker finnes nå tilgjengelig på bestilling, så vær rask.