Sist helg suste Lewis Hamilton inn til en sjelden seier da en av Formel 1-sportens klassikere, British Grand Prix, gikk av stabelen på Silverstone-banen halvveis mellom London og Birmingham.

Samtidig på samme arena lanserte skuespillerstjernen Brad Pitt gin-merket «The Gardener Gin» på det britiske markedet, med en seremoni på den spesialbygde yachtbaren «Spirit of the Riviera.» Helgen på Silverstone brukte Pitt for øvrig til å fortsette filmingen av «F1», som skal lanseres 25. juni 2025 – med nevnte Hamilton som medprodusent.

Finnes på polet også

Gin-merket «The Gardener Gin» er det foreløpig seneste resultatet av samarbeidet mellom Pitt og den legendariske franske vinfamilien Perrin, utviklet i partnerskap med den velkjente gin-produsenten Tom Nichol.

Målet for trioen har ifølge en pressemelding vært å skape «den ultimate London Dry gin.»

«The Gardener Gin» ble introdusert for verden i fjor, på filmfestivalen i Cannes. Før helgens britiske lansering var merket å finne i markeder som USA, Frankrike, Tyskland, Spania, Hellas, Østerrike og Tyrkia – og også på Vinmonopolet her hjemme.

Ginen beskrives av polet som «myk og frisk med sitron, appelsin, lavendel, rosmarin, blomster og einebær i lang ettersmak.»

Lanserte champagne

Brad Pitt og Perrin-familien har samarbeidet siden 2012, og lanserte året etter sin «Château Miraval Rosé» som franske La Figaro Magazine i fjor kåret til «verdens mest ettertraktede Provence-rosévin.». Etter fem års planlegging sammen med den klassiske champagneprodusenten Rodolphe Péters kom roséchampagnen «Fleur de Miraval» i 2020.

– Vårt ønske er å skape noe nytt og bedre i rosévin-kategorien i Champagne. Kun 12 prosent av den totale produksjonen i Champagne er rosé. Det er få eksempler på høykvalitets roséchampagne, uttalte Péters til Finansavisen den gang.

Kjøpte vinslott i 2012

Pitt og eks-konen Angelina Jolie kjøpte vinslottet Château Miraval i landsbyen Correns i Provence-regionen sørøst i Frankrike i 2012, etter at de hadde leid det siden 2008. Perrin-samarbeidet ble formalisert gjennom etableringen av Miraval Wines, og suksessen var umiddelbar. De første 6.000 roséflaskene ble solgt unna på bare fem timer.

Etter at Miraval Rosé ble lansert i 2013 økte Pitt og Jolie produksjonen jevnt og trutt, selv etter skilsmissen i 2016. Rosévinene Muse og Studio kom i 2019, året før den omtalte roséchampagnen.

Høsten 2021 ble det kjent at Jolie hadde solgt sine 50 prosent av Château Miraval til Tenute del Mondo, et datterselskap i Stoli-konsernet – for en ikke-offentliggjort sum. Stoli-konsernet (sammen med Frescobaldi-familien) er medeier i viner som Masseto, Ornellaia, Luce, CastelGiocondo, samt eier av Achaval Ferrer og Arínzano.