Nye viner fra topprodusent i Bourgogne

Første årgang var 2019 og foreløpig er det den eneste hvite vinen i Cathiards portofølje. I 2022-årgangen er vinen rikere i stilen enn i de tidligere årgangene med aroma av tropisk frukt, moden pære, sitrus og urter med en fin dybde og saltpreget avslutning som sitter lenge. Vinen er utelukkende vinifisert på ståltank som bevarer den naturlige friske syren til aligoté-druen godt, og gir en fin balanse til den rike frukten i 2022-årgangen.

Satser på enkeltvinmarker

De tre nye, røde vinene består av en splitter ny Hautes-Côtes de Nuits og to viner fra enkeltvinmarker under samme appellasjon. Hautes-Côtes de Nuits er produsert for første gang i 2021-årgangen etter at Sebastien Cathiard kjøpte opp 2,5 hektar med vinmark i Villers-la-Faye rett sør for Nuits-Saint-Georges der han også har mesteparten av sin Aligoté plantet.

Vinen er delikat, bløt og fruktig med aroma av søtladet skogsbær, plomme og pent integrert eik med fine og bløte tanniner på smak, fin fylde og lang ettersmak. Som alle Cathiards viner er vinen lagret på delvis nye eikefat og er 100 prosent avstilket som gir en bløt karakter til frukten.

Pinot noir fra gamle vinstokker

Av de nye vinene er det nabovinmarkene Aux Chaumes og Les Dames Huguettes som regnes som toppene. I Aux Chaumes eier Cathiard hele 1,35 hektar med vinstokker plantet tilbake til 1972.

Vinen er også lagret på ca. 20 prosent nye eikefat og har en delikat og fruktig karakter med aroma av modne bringebær, modne kirsebær og blomster med en kalkaktig mineralitet som gir en fin balanse til den bløte frukten. På smak har vinen fine tanniner og frisk syre, typisk for den kjølige 2021-årgangen.

Toppen av de nye vinene

Les Dames Huguettes er den mest kjente vinmarken under Hautes-Côtes de Nuits-appellasjonen. Den totalt 24 hektar store vinmarken er plantet med pinot noir og chardonnay.

Vinen er ganske lik i stilen som Aux Chaumes, men viser noe mer konsentrasjon i frukten og mineralsk friskhet. Med aroma av mørke kirsebær, bringebær, blomster, krydder og eik er dette den mest seriøse av vinene i den nye porteføljen og vil lagre godt over de neste seks til åtte årene.

Alle vinene er veldig gode kjøp og enten du skulle komme over noen flasker i en vinhandel i utlandet i sommer, eller på en av Norges mange vinfokuserte restauranter, leverer vinene langt over prissjiktet.