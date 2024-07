Verdifull champagne funnet i skipsvrak

Et polsk dykkerteam har funnet et hundretall flasker som trolig er champagne fra den klassiske champagneprodusenten Louis Roederer. Om drikken i de forseglede flaskene fremdeles er drikkbar, er de trolig verdt mange millioner kroner, skriver Dagens Industri.

Det var dykkere fra dykkerteamet Baltictech som oppdaget den spektakulære samlingen. Funnet ble gjort på et handelsskipsvrak sør for Öland i Sverige. I tillegg til champagne, er det funnet porselen, vin og sodavann.

Tomasz Stachura, lederen av dykkerteamet, forteller til New York Times at de tidlig forsøkte å finne ut hva slags drikke de hadde kommet over, men lyktes ikke lese etikkene. Basert på flaskenes form antok de at det kunne være champagne, og ved nærmere inspeksjon tydet det på at det fremdeles var bobler i flaskene.

Eksperter tror ifølge Dagens Industri at skipet har forlist en gang mellom 1850 og 1867. Stachura spekulerer i om skipet var på vei til den russiske tsaren Nikolaj I i 1852. «Rett tid, rett rute og rett kundeprofil», forteller han til New York Times.

Kan konsumeres

Dykkerne er etter flere inspeksjoner «nesten sikre» på at flaskene er fra champagnehuset Louis Roederer. De har kontaktet den fraske produsenten for å verifisere dette. Om det stemmer, vil funnet være svært verdifullt.

«Skipsvraksvin» har blitt oppdaget tidligere. Blant annet ble et skip lastet med Heidsieck Co & Monopole ‘Goût Américain’ 1907 funnet i Østersjøen i 1998. Vinene skal ha vært på vei til Tsar Nicholas den andre, og har blitt solgt fra tid til annen på auksjon siden.

— Disse vinene er i overraskende god stand hvis du finner en hel flaske. De har blitt lagret på lav temperatur, i mørket, i lang tid. Jeg kjøpte selv en Heidsieck 1907 på Blomqvist - og det er blant de beste vinene jeg har smakt. Det var lite bobler igjen i flasken, men enorm smaksintensitet, sier sommelier Jon Trygve Hegnar.