Nedskriver milliarder etter svak etterspørsel i Kina

Øl- og brusprodusenten Heineken har mandag presentert årets første halvårsrapport.

Inntektene havnet på 17,823 millioner euro, med en 2,1 prosent organisk vekst i øl volumer. Driftsresultatet var på 1,542 millioner euro, som representerer en 12,5 prosent økning i organisk vekst, men under analytikernes prognoser på 13,2 prosent. De satt igjen med negative 95 millioner euro.

Markedet svarer med å sende aksjen ned 7,3 prosent til 84,12 euro kl 09:19 på Amsterdam-børsen.



Nedskriver 874 millioner euro

Heineken måtte nedskrive 874 millioner euro knyttet til verdinedgang i et kinesisk bryggeri. Grunnen skal være svak etterspørsel fra Kina. Bryggeriet de kjøpte 40 prosent av i 2018, Hong Kong-noterte China Resources Beer.

«I andre halvdel vil vi betydelig øke investeringene i markeds- og salgsutgifter, med markante økninger i nøkkelmarkeder,» sa adm. direktør og styreleder Dolf van den Brink.

Heineken skuffet markedet i februar da de satte en bred prognose for veksten, til tross for økende optimisme til utsiktene. Nå løftet selskapet vekstutsiktene for driftsresultatet til 4-8 prosent organisk vekst for året, sammenlignet med deres tidligere veiledning på mellom lav og høy ensifret vekst.

Ifølge Bloomberg forventer analytikere gjennomsnittlig 8,2 prosent årlig vekst i driftsresultat i 2024.

Brasil, Kina, Vietnam og Kongo var landene som stod for størst vekst for Heineken-ølmerket.