McDonald’s bommet – første nedgang siden 2020

McDonald’s presenterte mandag regnskapstallene sine for andre kvartal. Kvartalet ble det første andre kvartalet med nedgang i salget siden 2020.

Inntektene havnet på 6,49 milliarder dollar, mot ventet 6,65 milliarder dollar. Den justerte inntjeningen pr. aksje havnet på 2,97 dollar, under forventningene på 3,07 dollar. McDonald’s meldte at fottrafikken til deres restauranter i USA falt i løpet av kvartalet.

Nedgang i salget

Sammenlignbare salg, salget for restauranter som har vært åpne i over et år, falt 1 prosent målt mot samme periode i fjor.

Utenfor USA fortsetter boikott over Israel-Hamas-krigen å ramme salget i segmentet som inkluderer Midtøsten. Selskapet har tidligere advart om at nedgangen vil fortsette til konflikten er løst. McDonald’s rapporterte også nedgang i Kina og Frankrike.

Selskapets internasjonale utviklingslisensierte markedsenhet, som inkluderer Kina og Japan, rapporterte en nedgang på 1,3 prosent.

Alle geografiske segmenter opplevde salgsnedgang. I USA var trenden delvis drevet av nedgang i kundetrafikken.

Nye triks

I slutten av forrige kvartal lanserte McDonald’s et lavkostnadstilbud på 5 dollar for å prøve å overbevise kunder om at tilbudet deres er rimelig. Det har blitt advart om at konkurransen om kundene har blitt tøffere ettersom forbrukerne er blitt mer forsiktige. Foreløpige tall viser at det trekker kunder, skriver Bloomberg.