Nok en alkoholgigant med tidenes hangover

Dagen etter at Heineken stuper 10 prosent på børs, er det i dag Diageo, selskapet bak merker som Guinness, Baileys, Tanqueray og Smirnoff, som faller rundt 9 prosent etter å ha gitt en oppdatering om regnskapstallene for året.

Salget for regnskapsåret 2023-2024 falt med 1,4 prosent til 20,3 milliarder dollar. Selskapet skylder på ugunstige valutakurser og en nedgang på 0,6 prosent i organisk nettoomsetning. Driftsresultatet for året økte med 8,2 prosent, men falt med 4,8 prosent på sammenlignbar basis, lavere enn forventet.

Volumet av solgt alkohol falt med 5 prosent. Nord-Amerikanske salg falt 2,5 prosent år-over-år, Europa styrker seg 12 prosent, Asia ned 0,6 prosent, og Afrika ned 13 prosent.

Svak etterspørsel

Latin-Amerika har vært en stor utfordring for selskapet. I november varslet selskapet at salget i Latin-Amerika og Karibia ville falle med 20 prosent i første halvår grunnet av lavere etterspørsel etter sprit. Dette sendte aksjen ned med 15 prosent.

Siden den gang har flere ledere i selskapet trukket seg, blant annet finansdirektør Lavanya Chandrashekar.

«Du ser vedvarende inflasjon som virkelig tynger på forbrukerne og på lommebøkene deres,» sa adm. direktør Debra Crew.

Ikke godt nok

James Edwardes Jones i RBC Capital Markets, som opererer med en selg-anbefaling, skriver at resultatene kom inn under forventningene, og at det er få tegn til bedring neste år.

Sarah Simon i Morgan Stanley, som også har en selg-anbefaling, skriver at Diageos organiske salg og EBIT-nedgang var mer alvorlig enn forventet i Nord-Amerika, og at ledelsens tidligere guiding om organisk salgsvekst ikke materialiserte seg. «Premien som ville drive en re-vurdering eller rettferdiggjøre verdsettelsen sammenlignet med konkurrenter, er fortsatt et stykke unna.»