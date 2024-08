Perfekt vin til grillet fisk

Vinen er frisk og intens, med en aroma av grønne epler, grapefrukt, blomster og sjøluft. På smak er vinen noe strammere i stilen, men med intens syre og en moden sitruskarakter mot avslutningen som tilfører en god lengde.

Vinens intense syre og knusktørre karakter gjør at den passer perfekt til frisk sjømat, hvit fisk og friske sommersalater.

Rikere hvitvin fra Valdeorras

Innover i Galicia-regionen er klimaet noe mindre preget av Atlanterhavet. Her finner man også en rekke av spennende hvite og røde viner på andre lokale druesorter.

Et av de mest spennende områdene her er Valdeorras, som ligger helt på grensen til Bierzo i naboregionen Castilla y Léon. Her er godello-druen den viktigste for produksjon av hvitvin. Godello kan minne mer om de friske vinene fra Chablis på chardonnay-druen.

Kvalitetsvin fra velkjent familie

Områdets mest kjente produsent er Rafael Palacios. Familienavnet Palacios er blitt synonymt med kvalitetsvin fra ulike områder i nordlige Spania med broren Álvaro i Priorat, Ricardo Perez Palacios i Bierzo og familievineriet i Rioja. Rafael fokuserer utelukkende på Godello-druen fra gamle vinmarker på sand og granittholdig jordsmonn i Valdeorras.

Han produserer flere toppviner som er både dyre og vanskelig å få tak i, men innstegsvinen Louro 2022 leverer også topp kvalitet for en langt lavere pris.

Vinen har aroma av modne epler, pære, fersken og middelhavsurter. På smaken har den en frisk, men balansert syre, og god intensitet med et fruktig midtparti og lang ettersmak. Stilen er noe fruktigere og rikere sammenlignet med de syrefriske og faste vinene fra Rias Baixas, og kan være en perfekt introduksjon om du ikke tidligere har smakt hvitvin fra Galicia.

Dette er også en utmerket vin til rikere fiskeretter og krabbe, men den rikere frukten gjør at den også passer utmerket til lyst kjøtt som svin og kylling.