Ingen av Boschis' Barolo-viner finnes tilgjengelig på polet i dag. Men til under 500 kroner kan du nå sikre deg E. Pira & Figli Langhe nebbiolo 2022. Kontrasten i 2022-årgangen er stor fra den kjølige og friske 2021-årgangen som også finnes tilgjengelig på bestilling. Vinen har en dyp og rik frukt på nese, med modne bringebær, jordbær, lakris, fioler og tobakk. På smak minner vinen om en frisk Barolo med konsentrert frukt, intens syre, modne, men faste tanniner og en lett jordlig karakter. Nebbiolo-druene er hentet fra unge vinstokker i Barolo, som Boschis har valgt å deklassifisere til Langhe nebbiolo appelasjonen. Her får du altså en konsentrert, men elegant vin, med en fast tekstur og kompleksitet som strekker seg mot en god Barolo i stil. En perfekt vin for deg som bryr deg mer om innholdet enn hva som står på etiketten. Den vil også lagre godt over de neste fem til syv årene. 2021-årgangen fremstår langt mer åpen nå, med en friskere fruktkarakter.