De to observerer de andre gjestene. Til tross for at restauranten passer ypperlig til en viktig forretningslunsj, ser det ikke ut som om noen av gjestene er i jobb. Med unntak av en dame med et nyklekket barn, har de fleste andre nådd pensjonsalder med god margin. De sitter stort sett i grupper på to og to, og det finnes kun én hane i formiddagens kurv. Sammen med det de antar er hans kone, knipser de to enorme mengder med tilforlatelig like bilder av utsikten over en hovedstad som bader i sol gjennom vinduet. Det er en jevn dur av koselig summing i lokalet.