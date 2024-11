(1) Diego e Damiano Barale Barolo 2015 og (2) Dows Colheita 2007. Foto: Produsentene

(1) Diego e Damiano Barale Barolo 2015

En veldig bra og lett moden Barolo. Diego e Damiano Barale er en relativt ny og for mange ukjent produsent fra Barolo. Brødrene lager en ren og fruktig stil med friske røde bær, floralitet og urter med fine tanniner og god fruktkonsentrasjon som drikker godt i dag, men godt kan ligge ti år til i kjelleren. 92 poeng. Varenummer 14695501. 600 kroner.

(2) Dow's Colheita 2007

Klassisk, fruktig og lett utviklet Colheita portvin med velbalansert sødme og alkohol. For 400 kroner gir den veldig høy kompleksitet og konsentrasjon som kan støtte en lang lagring fremover. Perfekt å varme seg med i romjulen, og sitter som et skudd til stilton og pepperkaker. 90 poeng. Varenummer 13229201. 400 kroner.

(3) Vinkaraffel fra Zalto. Foto: Zalto

(3) Den perfekte vinkaraffel

Den smale og elegante no.75-karaffelen til Zalto er en perfekt vinkaraffel om man ønsker full kontroll på lufting av vinen. Det smale designet gjør at den passer inn i vinskapet eller kjøleskapsdøren, og gir bedre kontroll på mengden oksygen som vinen blir utsatt for. Perfekt for dekantering av modne viner som er sensitive for oksygen, eller for deg som liker å dekantere champagne uten å miste for mye bobler. Den er like fin til andre ting enn bare vin også. 920 kroner.

(4) Glass som funker til champagne, fra Riedel. Foto: Riedel

(4) Godt glass til champagne

De ultimate champagneglassene, Riedel Vinum. Dropp flutene, og gi i stedet bort noen brede champagneglass som kan brukes til både friske hvitviner og musserende. Selges i pakker på to. 850 kroner.

(5) Bordeaux-glass fra Riedel. Foto: Riedel

(5) Godt glass til bordeaux

Til de som ønsker seg klassiske bordeaux rødvinsglass, er Riedels Veloce Cabernet/Merlon superfine. Kommer i pakker på to glass. 600 kroner.

(6) Vinglass fra Spiegelau. Foto: Spiegelau

(6) Godt glass til god pris



Her får du både eleganse og kvalitet for pengene. Spiegelaus Definition Burgundy er egentlig en knock-off av langt dyrere vinglass. Til tross for den relativt lave prisen sammenlignet med konkurrenten er dette meget fine glass til chardonnay, pinot noir og nebbiolo, for å nevne noe. Kommer i pakker på to glass. 800 kroner.

(5) Espressomaskin fra La Marzocco. Foto: La Marzocco

(7) Kaffe (espresso), helt riktig

La Marzoccos Linea Mini er kjent for å være en av de bedre espressomaskinene du kan ha hjemme. Derfor vil den trolig falle i smak hos de fleste med villighet til å bruke en slik maskin. I tillegg ser den bra ut på kjøkkenet. 56.000 kroner.

(6) Spiseskje fra Gestura. Foto: Gestura

(8) Den perfekte skjeen

Den ganske så ferske kjøkkenutstyrprodusenten Gestura selger en skje som måler nøyaktig “en spiseskje” i oppskrifter. På internett omtales den som den perfekte skjeen til matlaging. Den har en slags leppe på selve skjeen og er ekstra dyp, som skal gjøre den enklere å bruke til både oppmåling av ingredienser, skrape opp rester og dekorere matretter, og er utstyrt med et langt håndtak. Og så ser den litt ekstra kul ut, spør du oss. Håndfinisjert. Laget i japan. 25 dollar pr. stykk.