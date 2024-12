Cannabisbransjen ser grønt på Donald Trumps retur til Det Hvite Hus. Markedet, som i USA er estimert til hele 30 milliarder dollar årlig, vil trolig se mindre reguleringer og skattesatser de neste fire årene, skriver Forbes.

– Jeg er forsiktig optimistisk. Det jeg vet er at når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han som regel det. Det er ikke alltid han lyktes, men i det minste forsøker han, sier den russisk-amerikanske milliardæren Boris Jordan til Forbes. Han har bygget sin formue gjennom cannabisdistributøren Curaleaf.

I USA tillater 28 stater en grad av salg og distribusjon av marihuana. På nasjonalt basis er det imidlertid ulovlig å selge cannabis, og selskaper som gjør dette skattelegges ofte basert på deres omsetning. En sats på mellom 60 og 100 prosent av resultatet er dermed ikke uvanlig.

RUSENDE ETTERSPØRSEL: Cannabis-markedet i USA er estimert til 30 milliarder dollar. Bloomberg

Endret synspunkter

– Vi kommer trolig til å se positive endringer. Trumps synspunkt er å la statene bestemme. Han er tilbøyelig til å la folk gjøre det de vil, sier den kjente advokaten David Boies. Han har gjentatte ganger representert cannabis-selskaper i rettsaker.

Under Trumps første presidentperiode skjedde det lite med lovgivningen, bortsett fra en rekategorisering som siden ble reversert. Det skjedde etter at lovene ble lettet og bruken eksploderte under Obamas periode.

Siden da har imidlertid Trump valgt en annen tone. Underveis i valgkampen tok Trump til orde for ytterligere lettelser rundt lovgivningen, og gjentok tidligere utsagn om at statene skal få sette grensene selv. Han har også støttet opp om et lovforslag om legalisering av rekreasjonell cannabisbruk i hjemstaten Florida.

Vil ta tid

– Jeg blir ikke overrasket om Trump vil være positivt for cannabis-industrien. Han har gjort det tydelig at det må skje endringer rundt lovgivningen, sier Tate Bennett i interesseorganisasjonen Koalisjonen for Cannabis-lovgivning, utdanning og regulering

Hun trekker imidlertid frem at Trump vil prioritere inflasjon og immigrantkriser over cannabislovgiving i sine første måneder i Det Hvite Hus, og at det vil ta tid å se store endringer.

Robert F. Kennedy Jr. blir trolig helseminister under Trump, og han er en kjent støttespiller for legalisering. Samtidig er kirurgen Marty Makary nominert som leder av USAs mat- og medisintilsyn, og han er uttalt motstander av marihuana. Det samme er Pam Bondi, Trumps foreslåtte justisminister.