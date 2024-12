Tilbake på 1600-tallet ble vinene tilsatt brandy for at de skulle tåle reisen over havet mellom Portugal og England. Man kan gå i detalj om stiler, eiendommer, vinmarker, druer, terroir og vinifikasjon. Men for å forenkle dette komplekse temaet er det i hovedsak to kategorier av portvin du burde kjenne til. Den første og mest utbredte kategorien er Ruby. Ruby er laget i en mer reduktiv stil, som gir en fruktigere vin med dypere farge, og som stilmessig kan minne om en veldig kraftig rødvin. I denne kategorien har man også stiler som Late Bottle Vintage (LBV), Vintage, Single Quinta og Crusted Port.