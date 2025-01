Amerikanske og europeiske alkohol-aksjer gikk ned fredag etter at den amerikanske helsedirektøren, Dr. Vivek Murthy oppfordret til å inkludere advarsler om kreftfare på alkoholholdige drikkevarer, det skriver Reuters.

Den amerikanske helsedirektøren påpekte at forbruk av alkoholholdige drikkevarer øker risikoen for en rekke former for kreft.

«Når det gjelder enkelte krefttyper, som brystkreft, munnkreft og halskreft, viser forskning at risikoen for å utvikle kreft kan begynne å øke allerede ved ett glass eller mindre per dag,» uttalte Murthy i en anbefaling.

Det er uklart når, eller om, helsemyndighetens forslag vil bli gjennomført. Beslutningen om å oppdatere etiketten vil til syvende og sist tas av Kongressen.

Alkoholaksjer rett ned

Europeiske og amerikanske aksjer reagerte likevel negativt på nyheten, med en bred nedgang over hele sektoren.

Blant aksjene som falt var eier av Absolut Vodka, Pernod Ricard, og eier av Campari, Davide Campari-Milano.

I tillegg opplevde Diageo, verdens største multinasjonale selskap innen øl, vin og brennevin, et betydelig fall. Selskapet står bak kjente merkevarer som Guinness, Baileys, Smirnoff, Captain Morgan, Don Julio, Gordon's og Johnnie Walker.

Remy Cointreau falt 5,03 prosent.

Pernod Ricard endte ned 3,08 prosent.

Davide Campari-Milano falt 4,82 prosent.

Diageo endte ned 3,95 prosent.

Tviler på effekt

Michael Ashley Schulman, partner og investeringssjef i Running Point Capital Advisors tror ikke advarsler på alkoholholdige drikkevarer vil ha noen betydning for etterspørselen.

«De fleste amerikanere har en tendens til å tro at nesten alt er greit i moderate mengder. Derfor, på samme måte som advarsler på sigarettpakker hadde liten effekt på offentlig røyking, forventer jeg at advarsler på alkohol vil ha liten innvirkning,» sa Schulman til Reuters.