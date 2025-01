For lite melk kan bli dyrt for bøndene framover

I løpet av året skal det innføres en såkalt «stoppsats» for henting av melk under minstegrensen, melder Nationen.

Tine, som er melkeregulator, avviser at dette er et forsøk på å bli kvitt de minste melkebrukene, men begrunner det med kvalitetshensyn.

– Først og fremst har dette med melkekvaliteten å gjøre. Hvis det er for lite melk i melketanker, er det vanskelig å få rett kjøring og røring i tanken. Det fører ofte til dårlig kvalitet. Den melken vil vi ikke ha inn på anleggene våre, sier Johnny Ødegård, leder i Norsk melkeråvare, til avisen.

Norsk melkeråvare er en avdeling i Tine som håndterer inntransport og markedsregulering av melk. Det er uklart hva satsen kommer til å ligge på, men det blir en sats per henting, ifølge Ødegård.

Minstegrensen for henting av melk er på 45 liter per dag for kumelk og 25 liter for geitemelk. Dersom volumet er mindre, skal bonden varsle Tine minst én dag i forveien slik at melkeruten legges om, men dette blir ikke alltid fulgt.