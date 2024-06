Warner Bros-eide Max kunngjorde tirsdag en prisøkninger for sine reklamefrie alternativer.

Kunngjøringen kom 12 dager før premieren på sesong to av HBO's "Game of Thrones"-forløper "House of the Dragon". Sesong en av serien var den største premieren i HBO Max, nå kun Max, sin historie.

Max har for tiden tre prisalternativer: med reklame, reklamefri og ultimate reklamefri, som tillater flere enheter og nedlastinger enn de billigere planene. Prisen på den reklamefrie varianten av strømmetjenesten vil øke med 1 dollar per måned til 16,99 dollar, mens den årlige reklamefrie planen vil øke med 20 dollar per år til 169,99 dollar. Kostnaden for ultimate reklamefri planen vil også øke med 1 dollar per måned til 20,99, mens den årlige ultimate planen vil øke med dollar10 per år til 209,99 dollar. Alternativet med reklame vil forbli uendret, skriver CNBC.

Warner Bros bommet forrige måned på både topplinje- og bunnlinjeestimatene for sin første kvartalsrapport, til tross for at de la til 2 millioner abonnenter i løpet av kvartalet.