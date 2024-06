Nedbemanning i Dagbladet og Aller Media

Dagbladet tilbyr sluttpakker og skal kutte 15 stillinger, mens eierkonsernet Aller Media skal kutte opptil 25 stillinger andre steder, skriver Journalisten.

– Vi har behov for å gjøre tilpasninger. Det er noen denne industrien har holdt på med ganske kraftig det siste året. Det har vært mange kostnadsprogrammer gjennom 2023 i bransjen, sier konsernsjefen i Aller Media, Dag Sørsdahl til Kampanje.

Han sier kuttene denne gangen kommer i mediedivisjonen i Aller Media og at det kommer på toppen av det arbeidet med har gjort på kostnadene den siste tiden.

De ansatte fikk den nedslående beskjeden på et husmøte mandag.

– Jeg kan si at det her er en vanskelig dag og noe vi håpet at vi skulle unngå. Klubben jobber nå for å ivareta medlemmene våre, og å bistå dem i fasen vi går inn i. Vi håper det blir en god og ryddig prosess og at dette løses ved frivillighet, sier Aller Media-klubbleder Mina Helene Knudsen.

Også Medier24 har skrevet om nedbemanningene.

Journalisten har vært i kontakt med Dagbladets nyhetsredaktør Mads A. Andersen, som ikke ville kommentere saken nå.