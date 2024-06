Mangemilliardær, Amazon-grunnlegger og The Washington Post-eier Jeff Bezos sendte tirsdag en epost til lederne i avisen, som et svar på den voksende kritikken mot Will Lewis, konsernsjefen Bezos håndplukket for å snu tapene i den legendariske avisen.

FÅR STØTTE: Eposten fra Bezos blir sett på som en støtteerklæring til Will Lewis, dog ikke entydig. Foto: Bloomberg

I eposten, blant annet Financial Times og CNN har fått tilgang til, skriver Bezos: «Det kan ikke være business as usual i The Post. Verden utvikler seg raskt, og vi må endre oss som en bedrift.»

Videre skriver han at avisen må opprettholde sine høye standarder, men at det må likevel komme endringer i avisen han kjøpte for 250 millioner dollar for mer enn ti år siden.

Nære bånd til «tyv»

Eposten kommer etter at det de siste dagene har kommet flere oppsiktsvekkende rapporter som sår tvil hvorvidt han er forpliktet til avisens strenge etiske standarder.

Blant annet meldte The New York Times i helgen at Lewis, under sin tid i britisk presse, tildelte en artikkel basert på stjålne telefonregistre.

Og The Post skrev selv i helgen om at en «tyv» som brukte villedende taktikker for å skaffe privat materiale, hadde bånd til Lewis' håndplukkede kommende sjefredaktør, Robert Winnett.



Gikk til motangrep

Nyhetssakene ble fulgt opp av rapporter om at Lewis prøvde å stoppe sakene i The Post og NPR (National Public Radio) om hans rolle i å rydde opp i Rupert Murdochs telefonavlyttingsskandale i Storbritannia, mens han jobbet som høyrehånden til den beryktede mediemogulen, skriver CNN.

Men i stedet for å roe ned situasjonen, gikk Lewis til motangrep og kritiserte blant annet sine egne nyhetsjournalister og gikk til verbalt angrep mot den respekterte NPR-journalisten David Folkenflik, som han refererte til som en «aktivist, ikke en journalist.»

The Post fikk en renessanse med Donald Trump , men har nå mistet halvparten av leserne siden 2020 og fikk et tap på 77 millioner dollar i fjor. Mens Lewis har tidligere vært adm. direktør i Murdoch-eide Dow Jones og utgiver av Wall Street Journal fra 2014 til 2020, skriver FT.