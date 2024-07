Kapital publiserte en artikkel med tittel «Revisorene, rådgiverne og revestrekene: Thomas Øyes PR-kupp». I forsidetekst og ingress sto det: «Mens PR-rådgiver Harald Sætvedt bisto kriminelle med å blåse opp verdien av et gråmarkedsselskap til milliarder av kroner, jobbet hans PR- partner og journalist i Nettavisen med å blåse opp imaget til finansakrobat Thomas Øye – som kan kobles til flere i samme kriminelle nettverk.» Profilbilder av Harald Sætvedt, hans PR-partner Ole

Eikeland, og Thomas Øye, var plassert ved siden av teksten på forsiden av bladet.

Klager:

Ole Eikeland mente Kapital skapte et inntrykk av han har jobbet for Thomas Øye (nå: Stray), ved å blande sine roller som journalist i Nettavisen og kommunikasjonsrådgiver i CorpCann, samtidig som hans partner i CorpCann skal ha blåst opp aksjeverdier for et kriminelt nettverk som kan knyttes til Øye. Dette er både feil og uten dekning i saken, anførte klager, som understreket at Øye aldri har vært kunde av CorpCann. Klager opplyste at han kun har hatt en relasjon til Øye gjennom sitt journalistiske virke, og at han i tre år har forsøkt å få Øye til å stille opp i podkasten han har sammen med Nettavisens redaktør. Klager avviste derfor også Kapitals påstand om at «[m]ye taler for at Øye har invitert Eikeland og Stavrum til Dubai som et ledd i et slags markedsføringsjippo».

Videre mente klager at Kapital urettmessig koblet ham til et kriminelt miljø, som han verken har hatt, eller har noen tilknytning til.

«Insinuasjonene og de grove påstandene er grunnløse», bemerket klager.

Mediet:

Kapital mente å ha omtalt en sak av stor offentlig interesse, på nøytralt og saklig vis, med relevante bilder, og med god dekning i fakta. Etter Kapitals syn la klager inn tolkninger som ikke finnes i det publiserte; Kapital påpekte at bladet aldri skrev at klager har blandet roller, eller at Øye har vært kunde i CorpCann. Kapital anførte at bladet måtte kunne omtale det som et PR-kupp da Øye fikk stille opp i Nettavisens podkast og artikler, og fortelle hvor rik han har blitt, at han har gjort opp «tilnærmet all gjeld» og nå er svært suksessrik, uten at det ble stilt kritiske spørsmål. «Det er denne fremstillingen, som ikke er dekkende for dagens faktiske forhold, Kapital sikter til når vi skriver at Eikeland som journalist har bidratt til å blåse opp Øyes image», forklarte Kapital.

Videre opplyste Kapital at omtalen var basert på «særdeles mange kilder». Kapital bekreftet at klager «neppe har hatt noe fysisk kontakt med» kriminelle miljø, og at Kapital heller ikke har påstått det, men bladet mente å ha dokumentert at «hans rolle som eier og styreleder i CorpCann (...) beviselig [kan] knytte ham/selskapet han leder til miljøet».

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at klager har anført brudd på flere punkt i Vær Varsom-plakaten (VVP), deriblant VVP 4.2, om at mediene skal gjøre det klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Når Kapital skriver at «[m]ye taler for at Øye har invitert Eikeland og Stavrum til Dubai som et ledd i et slags markedsføringsjippo», handler det ikke om en konstatering, men om en redaksjonell tolkning av omtalte omstendigheter; at intervjuet med Øye er en sjeldenhet, gitt at han i en årrekke har unngått pressen, og at intervjuet fremstår som et PR-kupp av Øye. Det er tydelig for publikum, og det blir aldri påstått at intervjuet er kommet i stand etter et initiativ fra Øyes side. Det fremgår derimot at klager og Nettavisen i flere år har forsøkt å få intervju med Øye, at turen til Dubai for å gjøre intervjuet var betalt av Nettavisen, samt at det ikke ble lagt noen føringer for intervjuet.

Spissing i et presseetisk grenseland

Når det gjelder Kapitals vinkling, konstaterer PFU at den er svært hardt spisset, og utvalget forstår at klager reagerer. I henhold til VVP 4.4 skal mediene sørge for at titler, henvisninger og ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Utvalget ser at man kan oppfatte ingressen som at klager har jobbet for Øye, idet Kapital har benyttet formuleringen «jobbet ... med å blåse opp imaget». I samme ingress ble det opplyst at klagers kollega bistod kriminelle med å blåse opp verdiene i et selskap, og at Øye har koblinger til det samme kriminelle nettverket. PFU forstår at klager opplever dette som en mistenkeliggjørende kobling, som insinuerer en sammenheng mellom Øye-intervjuet og kollegaens handlinger. Utvalget er kritisk til det etterlatte inntrykket som den skarpe vinklingen kan gi, og lander under tvil på at den er innenfor det som kan aksepteres.

PFU legger vekt på at det ikke noe sted blir direkte påstått at klager har hatt noe betalt oppdrag for Øye, ei heller at intervjuet med Øye ble gjort i sammenheng med kollegaens oppdrag. Tittel og forsidetekst må ses i lys av det som faktisk er publisert i artikkelen, og PFU finner at det isolert sett er dekning for de ulike opplysningene.

Pressens samfunnsrolle

I denne vurderingen legger utvalget også vekt på at klager er en medieaktør. PFU minner om at mediefolk må tåle mye i kraft av sitt redigerings- og publiseringsprivilegium, og at det er medienes oppgave å stille kritiske spørsmål for å avdekke potensielt kritikkverdige forhold.

PFU kan ikke se at Kapital har publisert påstander om at klager har blandet rollen som journalist og PR-rådgiver. Kapital stilte spørsmål ved om det er problematisk å inneha disse rollene samtidig, noe Kapital måtte kunne gjøre. Kapital var også i sin fulle rett til å stille klager kritiske spørsmål knyttet til innholdet i intervjuet med Øye, jf. VVP 1.4, om pressens plikt til å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Kapital har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. juni 2024

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie,

Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes