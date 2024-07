Produksjonsselskapet Seefood TV, som eies av komikerne og filmskaperne Espen Eckbo og Bent Kristian Ødegård, håver inn på TV-suksesser slik som «Kompani Lauritzen», «Parterapi» og «Huskestue».

Når TV-suksessen treffer blink, ruller pengene inn, og selskapet kunne melde om en rekordomsetning på nærmere 194 millioner kroner i 2023. Den klart høyeste omsetningen i selskapets 22 år lange historie.



Selskapet eies gjennom Seefood Holding, der aksjene er broderlig fordelt mellom Eckbo, Ødegård og regissør Aleksander Herresthal, med en eierandel på 31 prosent hver.

Rekordutbytte

Trioen markerer rekordåret med et utbytte på 26 millioner kroner i 2023, sammenlignet med et utbytte på 18,6 millioner kroner i 2022. Ingen av dem har tatt ut lønn direkte fra selskapet, men fakturert med sine respektive foretak. Totalt fakturerte de for 5,3 millioner kroner i 2021, mot 3,4 millioner kroner i 2022.

Årsresultatet endte på 26 millioner kroner, mot 18,6 millioner kroner året før.

Det er produksjonen av TV-suksessen «Kompani Lauritzen» som har vært selskapets største prosjekt de siste årene. I år viste selskapet sesong fem, og i følge TV2 viste seertallene fra første episode én million seere. Programmet er dermed et av TV2s mest populære og mest sette programmer.

Selskapet produserte flere andre TV-programmer gjennom året, deriblant «Huskestue», som er på sin åttende sesong. Seefood produserte også «Parterapi» med Kevin Vågenes for NRK, før det ble rundet av i 2020.