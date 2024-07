Goldman Sachs hever kursmålet: Ser 30 prosent oppside for  streaming-aksje

Analysehuset Goldman Sachs ser en oppside på nærmere 30 prosent hos musikkstrømmetjenesten Spotify, etter at selskapet overgikk analytikernes forventninger.

Strømmegiganten rapporterte i går tall for andre kvartal.

Omsetningen ble som ventet på 3,8 milliarder dollar, men både betalte abonnementer og selskapets EBITDA knuste konsensus.

Spotify hadde en EBITDA på 296 millioner dollar i andre kvartal, mot ventede 268 millioner dollar. Betalte abonnementer økte med 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 246 millioner.

Etter at selskapet kunne vise til rekordhøy inntjening i andre kvartal sendte markedet aksjen opp 12 prosent i går.

Dette markerte aksjens største éndagsoppgang siden januar 2023.

Global markedsleder

Goldman-analytiker Eric Sheridan oppjusterte Spotify-aksjen fra hold til kjøp, og hevet sitt 12-måneders kursmål med 105 dollar til 425 dollar, skriver CNBC.

Dette tyder på en potensiell oppside på 29 prosent.

Det siste året har Spotify hatt som mål om å kutte kostnadene for å øke lønnsomheten gjennom å redusere arbeidsstyrken og trekke tilbake på podcastproduksjonen. Selskapet har også sørget for at premium-abonnementet blir dyrere og rullet ut sin andre prisøkning på et år.

«På lang sikt ser vi at Spotify-aksjen allerede har bevist sin bransjeledende posisjon, skrev Sheridan i tirsdagsrapporten til analysehuset, og kalte aksjen «den klare globale musikkstrømmetjeneste-lederen»

Mulig tilbakekjøp av aksjer

Analysehuset begrunner blant annet oppjustering sin med potensialet for at Spotify kan begynne å utbetale penger til aksjonærene i form av tilbakekjøp av aksjer i løpet av de neste 12 til 18 månedene.

Sheridan argumenterer med at Spotify «ikke har noen åpenbar bruk» for den frie kontantstrømmen selskapet vil generere, og at oppside-scenarioet vil være at selskapet kjøper tilbake så mye som 25 prosent av sin nåværende markedsverdi innen 2029.