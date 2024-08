Plattformgigantene er en trussel mot demokratiet

Debattinnlegg: Christian Mikkelsen, salgsdirektør for Nord-Europa i Adform

Tilliten til våre samfunnsinstitusjoner – politikere, myndigheter, finansinstitusjoner og journalister – er hjørnesteinene i ethvert velfungerende demokrati. Men tillit er ikke en selvfølge; den må kontinuerlig bygges og vedlikeholdes. Spesielt i dagens digitale verden, hvor sannheten i økende grad drukner i et hav av desinformasjon, propaganda og hatprat, blir denne tilliten stadig mer utfordret. Og det er her norske næringslivsledere står ved et veiskille. De må stille seg selv spørsmålet: Hva slags fremtid ønsker vi å bidra til?

Christian Mikkelsen. Foto: Adform

Kritisk, gravende og sannferdig journalistikk er avgjørende for et opplyst samfunn. Men objektiv journalistikk som avslører maktmisbruk, avdekker komplekse sannheter og informerer publikum, koster penger. Norske redaktørstyrte medier har lenge hatt denne rollen, men nå er de mildt sagt under stort press. Når norske næringslivsledere velger å plassere sine markedsføringsbudsjetter hos amerikanske og kinesiske plattformgiganter, bidrar de ikke bare til å undergrave medienes økonomiske grunnlag, men også til å svekke demokratiet.

Ved å fortsette å pumpe penger inn i disse plattformene, bidrar de til å rasere de verdiene som vårt demokrati hviler på

De store globale plattformene har vist seg å være effektive, men de er ikke nøytrale aktører. Algoritmene deres belønner ikke nødvendigvis sannhet og objektivitet, men engasjement – uansett om det skapes gjennom desinformasjon, polarisering eller hatprat.

Det viktigste for plattformgigantene er å tjene penger, og det gjøres mest effektivt ved å manipulere brukerne til å bruke mest mulig tid hos dem, uavhengig om det går ut over tilliten, ytringsfriheten og dermed også demokratiet. I et velfungerende demokrati er tillit den mest verdifulle valutaen, og tilliten til plattformgigantene er nesten fraværende. Samtidig rapporterer de samme selskapene nesten utelukkende rekordvekst. En rekordvekst bygget på et grunnlag av mistillit og utnyttelse av menneskers svakheter. Norske næringslivsledere må derfor spørre seg selv om de virkelig ønsker å støtte denne utviklingen. Ved å fortsette å pumpe penger inn i disse plattformene, bidrar de til å rasere de verdiene som vårt demokrati hviler på.

Hvis de samme næringslivslederne er opptatt av tillit, ytringsfrihet og demokrati, bør de vise det gjennom hvordan de bruker sine markedsføringsbudsjetter. Ved å øke investeringene i norske redaktørstyrte medier, kan de bidra til å sikre at kvalitetsjournalistikk fortsatt har en plass i vårt samfunn. Dette er ikke bare et spørsmål om økonomisk støtte; det er et spørsmål om samfunnsansvar. Ved å styrke norske medier og redusere avhengigheten av globale plattformgiganter, kan det norske næringslivet aktivt bidra til å bygge et mer stabilt, rettferdig og tillitsfullt samfunn for oss alle.

Christian Mikkelsen

Salgsdirektør for Nord-Europa i Adform