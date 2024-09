Det private produksjonsselskapet til den norske regissøren Harald Zwart og hans kone og produsent Veslemøy Ruud Zwart, Zwart Arbeid AS, fikk nok et utfordrende år i fjor. Regnskapet for 2023 viser en dramatisk nedgang i inntektene og et betydelig tap på bunnlinjen.

Harald Zwart, som er kjent for filmer som «Karate Kid» (2010), «Agent Cody Banks» og den norske suksessen «Lange flate ballær», har tidligere hatt stor suksess både i Norge og internasjonalt.

Inntektene falt 95 prosent

I 2023 omsatte Zwart Arbeid AS for beskjedne 1,65 millioner kroner, sammenlignet med hele 31,3 millioner kroner året før. Et inntektsfall på nesten 95 prosent.

Inntektsfallet kommer etter en utfordrende periode for selskapet, som i 2022 klarte å få et positivt resultat på 130.109 kroner, men nå ender året med et underskudd på 1,76 millioner kroner.



For å møte de økonomiske utfordringene har Zwart Arbeid gjort kraftige kutt i lønnskostnadene, og selskapet er nå nede i én ansatt i selskapet. Samtidig har lønnskostnadene blitt kuttet med en tredjedel fra 1,2 millioner kroner til 899.071 kroner i 2023.

Samtidig har varekostnadene også blitt redusert betraktelig fra 28,3 millioner kroner til 1,43 millioner kroner, som indikerer en redusert produksjonsaktivitet.

Utgiftene stupte

En annen vesentlig kostnad for selskapet var avskrivninger, som økte til 223.800 kroner i 2023 fra bare 43.450 kroner året før. Samlede kostnader beløp seg til 3,88 millioner kroner, ned fra 31,2 året før, men bidro likevel til selskapets negative driftsresultat på 2,23 millioner kroner.

Zwart Arbeid har også begynt å slite med egenkapitalen etter at selskapet måtte sette av 1,6 millioner kroner til udekket tap. Den samlede kortsiktige gjelden er nå på 6,73 millioner kroner, opp fra 6,25 millioner året før.

I tillegg til spillefilmselskapet Zwart Arbeid er regissøren involvert i reklamefilmselskapet Motion Blur hvor han sitter på en eierpost på 16,1 prosent gjennom selskapet Zwart Living Trust. Selskapet har tidligere hatt suksess med flere store kontrakter, inkludert en avtale med Netflix.