Det britiske bandet Pink Floyd er i samtaler med Sony om et salg av rettighetene til musikken sin for rundt 500 millioner dollar – eller rundt 5,3 milliarder kroner. Forskjeller mellom bandmedlemmene skal imidlertid gjøre det vanskelig å komme til noen enighet, melder Financial Times fredag.

Ifølge avisens kilder skal samtalene nå ha nådd et fremskredent nivå, etter at blant andre Hipgnosis, Warner Music og BMG har forsøkt å kjøpe rettighetene tidligere.

Ikke sikkert

Én presiserer imidlertid at det ikke er garantert at det blir noen avtale denne gangen heller.

Flere peker på forholdene mellom de ulike bandmedlemmene, og særlig Roger Waters og David Gilmour, bandets mest profilerte medlemmer.

Pink Floyd ble etablert i 1965. Blant deres mest populære sanger er «Another Brick in The Wall», «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» og «Money». Albumet «Dark Side of the Moon» er et av historiens mest solgte album.

Queen-samtaler også

Ifølge avisen investerte private equity-selskapet Apollo 700 millioner dollar i juli for å hjelpe Sony med å finansiere musikkoppkjøp.

Sony Music har tidligere sikret seg rettighetene til Bruce Springsteens katalog, og skal nå også være i samtaler om å kjøpe Queens musikkrettigheter for rundt 1 milliard dollar.