Kristin Clemet kritiserer medienes dekning av Borg Høiby-saken

I en kronikk i Nettavisen torsdag oppfordrer Clemet mediene til større varsomhet.

Hun påpeker at det normalt er uvanlig for medier å offentliggjøre navn på personer som er under etterforskning. Hun anerkjenner også at allmennheten har en interesse av å vite at Borg Høiby er pågrepet og mistenkt for flere ulovlige forhold, men mener samtidig at mediene overdriver.

– Mediene trenger ikke å informere oss om den minste lille utvikling i denne saken, og de trenger ikke å gjøre det med krigsoverskrifter og store bilder, skriver Clemet.

Hun minner om at pressen skal unngå forhåndsdømming og vise hensyn. Spesielt trekker hun fram Vær Varsom-plakatens paragraf 4.7, som oppfordrer til varsomhet med identifisering i saker som kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.

– I Borg Høibys sak er det veldig mange som kan kategoriseres som ofre og pårørende, og som helt uforskyldt er i en svært vanskelig situasjon, understreker hun.

Clemet peker videre på at mediedekningen kan fungere som en tilleggsstraff for Borg Høiby, uavhengig av utfallet i rettssystemet. Hun påpeker at familien hans befinner seg i en fortvilet situasjon uten mulighet til å uttale seg offentlig.

– De er, får vi tro, like dypt ulykkelige som alle andre familier ville vært. Men i motsetning til alle andre familier i samme situasjon, vet vi hvem de er – uten at de har muligheten til å si noe, skriver Clemet.