Etter presidentvalget i USA, der det ble klart at Donald Trump kommer tilbake for sin andre presidentperiode, har millioner av brukere forlatt, eller sluttet å bruke, Elon Musks sosiale nettverk «X».

Elon Musk var svært aktiv i støtten til Trump, og viste seg ofte med en «Make America Great Again»-caps. Støtten har ført til at mange akademikere, journalister og venstreorienterte politikere så etter andre alternativer.

Lørdag skriver Financial Times at kortmeldings-nettverket Bluesky nå leder an i veksten sammenlignet med Meta Threads, som er Metas forsøk på å skapet en Twitter/X-konkurrent.

Siden valgdagen har bruken av Bluesky i USA og Storbritannia økt med nesten 300 prosent til 3,5 millioner daglige brukere, ifølge avisen, som viser til data fra Similarweb.

Det sosiale nettverket har nådd over 20 millioner totale brukere, de fleste på svært kort tid.

Drar innpå

Før 5. november hadde Threads fem ganger flere daglig aktive brukere i USA enn Bluesky, som har bare 20 heltidsansatte og opprinnelig ble finansiert av Twitter.

Nå er Threads bare 1,5 ganger større enn sin konkurrent, ifølge Similarweb.

Blueskys vekst tok til etter at Meta-sjef Mark Zuckerberg bestemte at politisk innhold skulle dempes på Metas plattformer, som Facebook og Instagram.

Donald Trump kommenterte i oktober at han liker Zuckerberg «mye bedre nå», fordi han «holder seg unna valget», noe som står i sterk kontrast til X, som viser mye politisk innhold, særlig fra høyresiden.