Kapital brøt ikke god presseskikk

Klagen gjaldt en sak Kapital publiserte i april i år med tittelen "Slår alarm om Mybank og Espen Aubert: – En avtale med djevelen". Espen Aubert mente at artikkelen brøt flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Pressen faglige utvalg behandlet onsdag klagen og kom til at Kapital ikke har brutt god presseskikk i denne saken.

Utvalget skriver:

"Espen Aubert måtte akseptere at redaksjonen koblet klager til kritikken mot Mybank for å ha gitt et stort lån til en dødssyk mann. Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpekte at vinklingen på klager var hard, men at Kapital hadde dekning for den, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4. Utvalget konkluderte også med at fakta i saken var godt dokumentert, jf. VVP 3.2."

