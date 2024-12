– Det er ikke riktig at Amedias aviser publiserer stoff uten redaktørens viten, utenfor redaktørens ansvar og utenfor de etiske og juridiske prinsipper som gjelder for norsk presse, sier Amedia-direktør Stig Finslo i en kommentar.

Finansavisen har i to artikler skrevet at Norges 100 Amedia-aviser publiserer artikler på sine nettsider som redaktøren ikke aner at eksisterer på ens egen avisforside. Fortsatt er det slik at spøkelsesartiklene florerer.

– Premisset som kritikken Finansavisen kommer med, og som blir kommentert av flere pressetopper, er derfor uriktig, hevder likevel Finslo.

– Vet redaktøren i Smaalenene eller Tvedestrandsposten hvilken artikkel på deres sider som jeg nå kan se på min forside av disse avisene?

– Nei, redaktørene vet ikke det. Men redaktørene vet at det blir publisert slike saker på deres sider, og de vet at de er ansvarlige for dem. Redaktørene har kontroll, men de vet ikke hvilke saker leserne blir eksponert for.

Det var dette ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, og førsteamanuensis Anine Kierulf ble bedt om å kommentere. «Helt utrolig», sa Bodahl-Johansen, som mente det brøt med redaktøransvaret. «Total ansvarsfraskrivelse» var karakteristikken fra Kieriulf.

– Klart ting kan gjøres bedre

– Vi jobber med å gjøre tjenestene best mulig, men jeg er uenig i at det er i strid med medieansvarsloven og redaktøransvaret. Det vil imidlertid alltid være rom for å se på spørsmålet. Vi mener det ikke er noe galt som krever tiltak, men det er klart at ting kan gjøres bedre, og det vil vi kunne se på, sier Finslo.

– Amedia er opptatt av både å forsvare og respektere redaktørens posisjon og ansvar for det publiserte innholdet. Det innebærer at vi er oss bevisst at redaktøren selvsagt har ansvaret for alt publisert innhold på sine flate. Vi mener at vi har innrettet vår virksomhet i tråd med både medieansvarsloven, redaktørplakaten og vær varsom-plakaten også i relasjon til personalisering av stoffet og såkalt automatisert, sier han.

Finansavisen har testet Amedias system både med og uten oppføring av at vi følger spesielle aviser. I begge tilfellene dukker det opp artikler fra andre aviser Finansavisen besøker ofte, altså åpenbart personalisert.

– Publisering i tråd med dagens teknologi og muligheter, innebærer at ikke alt stoff som en redaktør etter presseetikken og redaktøransvaret ikke nødvendigvis har vært innom en redaktør for forhåndsgodkjenning før det blir publisert, sier Finslo.

– En teaser som den enkelte abonnent blir eksponert for, er ikke nødvendigvis manuelt forhåndskontrollert av redaktøren i avisen som viser den, men denne redaktøren har likevel ansvaret for publiseringen av teaseren.

Det Finslo kaller «teaser» er det som normalt omtales som en redaksjonelt plassert artikkel på forsiden av en avis.

– I de tilfellene der publiseringen skjer som ledd i personaliseringen av innholdet til den enkelte abonnent, vil redaktøransvaret for den som har publisert teaseren bli ivaretatt av etterkontroll. Hvis redaktøren blir gjort oppmerksom på at noe er galt eller ulovlig, vil han eller hun kunne avpublisere eller gjøre endringer.