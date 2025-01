Meta slutter å faktasjekke innlegg

Mark Zuckerbergs Meta, som blant annet står bak de sosiale mediene Facebook og Instagram, skal ifølge toppsjefen slutte å faktasjekke innlegg. Selskapet skal samtidig fjerne diverse restriksjoner for å «gjenopprette ytringsfrihet på plattformene».

«Vi skal tilbake til røttene våre og fokusere på å redusere feil, forenkle våre retningslinjer og gjenopprette ytringsfriheten på plattformene våre», kommenterte Zuckerberg i en video på Facebook.

«Mer spesifikt skal vi fjerne faktasjekkere og erstatte dem med Community Notes, slik som i X», kommenterer han videre. Community Notes er en funksjon i X, tidligere Twitter, som lar brukere legge til kontekst på innlegg.

Frir til Trump

Etter presidentvalget i USA har Zuckerberg forsøkt å knytte bånd til kommende president Donald Trump, blant annet ved middager i Trumps Mar-a-Lago og ved å donere til Trumps innvielsesfond.

Mandag meldte Meta at Dana White, som er en sterk støttespiller til Trump, går inn i selskapets styre sammen med to nye styremedlemmer.

Meta er ikke den eneste som frir til Trump etter presidentvalget. Jeff Bezos Amazon, Uber og Sam Altman i ChatGPT-selskapet OpenAi har også meldt om donasjoner til fondet.

Kulturelt vendepunkt

Elon Musk har tidligere kritisert Meta for å fjerne innhold som bryter med selskapets retningslinjer, og i desember anklaget han selskapet for å sensurere republikanske stemmer.

Zuckerberg skal være enig i at sensuren har gått for langt.

«Vi har nådd et punkt hvor det rett og slett er for mange feil og for mye sensur. Det nylige presidentvalget føles også som et kulturelt vendepunkt mot igjen å prioritere ytringsfrihet», hevder han.

Videre i videoen refererte Zuckerberg flere ganger til Trump, og rettet kritikk mot tradisjonelle medier for dekningen av Trumps første presidentperiode.