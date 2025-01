Schibsted skal kutte rundt 350 årsverk i 2025

Konsernsjef Siv Juvik Tveitnes informerte onsdag de ansatte i Schibsted Media om at antallet ansatte må reduseres med om lag 350 årsverk totalt i 2025.

– Det er ingen lett beslutning å måtte gi avkall på dyktige ansatte, men slik den økonomiske situasjonen har utviklet seg, er det ingen annen utvei. Dette grepet er nødvendig for å sikre at vi kan fortsette å levere uavhengig journalistikk av høy kvalitet, drive innovasjon og samtidig styrke vår posisjon i en stadig mer konkurranseutsatt mediebransje, sier Tveitnes i en pressemelding.

Nullvekst siden 2017

I Norge står Schibsted blant annet bak VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, E24 og Bergens Tidende. Det var først i et møte før jul i fjor at Tveitnes informerte de ansatte om nedbemanningen.

Bakgrunnen var en flat utvikling i annonse- og abonnementsinntekter, kombinert med et fallende papiropplag og økende kostander.

Ifølge Bloomberg har medievirksomheten levert nullvekst siden 2017, samtidig som det har vært en nedadgående marginutvikling.

Det er ikke klart hvilke hvilke avdelinger som vil bli berørt, men ifølge Tveitnes er målet at medarbeiderne i ulike deler av konsernet innen få uker skal få mer konkret informasjon.

I desember 2023 overrasket Schibsted alle med å selge medievirksomheten til Stiftelsen Tinius for 6,2 milliarder kroner, og i juni 2024 var Schibsted Media – et rendyrket medieselskap – en realitet.

«Nå starter en ny, spennende epoke for medievirksomheten vår, og jeg er overbevist om at Schibsted Media skal stå veldig godt på egne bein. Vi har fått en eier med tålmodig kapital, investeringsvilje og en langsiktig horisont, og vår felles ambisjon er tydelig: Vi skal bli den ledende mediedestinasjonen i Norden», sa Tveitnes den gang.

Effektiviserer modellen

Som en del av dagens endringer iverksetter også mediegiganten en oppdatert organisasjonsmodell som legger økt vekt på tverrfaglige team og deling av ressurser der det er hensiktsmessig. Samtidig etableres produkt som et eget forretningsområde, under ledelse av Espen Sundve, som nylig ble utnevnt som produktsjef.

– Dette handler ikke bare om kortsiktige tilpasninger, men om å legge et solid fundament for årene som kommer. Derfor står også den langsiktige strategien vi har lagt for selskapet frem mot 2027 ved lag. Vi skal være den ledende mediedestinasjonen i Norden, gjennom å levere journalistikk og innhold av høy kvalitet, utvikle gode brukeropplevelser, bygge digitale abonnementstjenester og tilby effektive annonseprodukter – alt basert på innovative teknologiløsninger, sier Tveitnes.