Én av tre vil kjøpe elbil neste gang - uavhengig av pris

Ifølge NAFs seneste undersøkelse, Elbilmonitor, er bilprisen mindre viktig for de som allerede har gått over til elbil. Én av ti oppgir at de er villige til å betale 30.000 kroner mer, mens noen få er villige til å betale både 60.000 og 90.000 kroner mer. Bare fem prosent av elbilistene sier at de ikke vil kjøpe seg en ny elbil uavhengig av pris.

– Elbileierne er fornøyde med valget sitt og ser fordelene ved å eie en elbil. Det er rimeligere bilhold og fungerer godt i hverdagen, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF, og fortsetter:

– En gang elbilist, alltid elbilist. De som eier bensin- og dieselbiler i dag er betydelig mer prissensitive.

Nåværende eiere av bensin- og dieselbiler svarer at at elbilen må være betydelig billigere for at de skal bytte. Nær én av fire svarer oppgir at de vil velge bensin- eller dieselbilen uansett prisforskjell, mens én av ti oppgir at de vil velge elbilen om den er 90.000 kroner billigere.

– Dette viser at overgangen til elbiler ikke går av seg selv. Det er fortsatt viktig med elbilfordeler ved kjøp av bil. Derfor må regjeringen holde elbilavgiftene i ro når de legger statsbudsjettet for 2025, mener Sødal.